U17世青賽／擋不住克羅埃西亞中鋒 中華女籃獲第10名

中華隊今天迎接U17世青女籃賽最終戰，面對高度優勢明顯的克羅埃西亞，寶島女將第二節一度握有6分優勢，但擋不住對手194公分中鋒伍科薩（Olivia Vukosa），最終以76：86吞敗，首度挑戰U17獲得第10名。

U17世青女籃共有16隊與會，中華隊總教練由許秀勉出任，搭配助理教練劉君儀和王宣雲、體能訓練胡嘉允、防護員楊舒涵和隊醫林昀毅；培訓球員以去年打下U16亞青賽第4名的成員為班底，包括金甌女中「女戰神」林宇涵、HBL前任新人后葉侑璇，去年U16獲選大會最佳五人的彭郁榛，以及王若妍、洪語暄、吳欣穎、陳姿宸、張善筑、楊采璇、許語珊、徐郁婷和潘陳家姍。

這是中華隊第一度參加U17世青女籃賽，女將們前進墨西哥，預賽雖接連敗給法國和加拿大，但最終戰擊敗埃及、迎接隊史首勝；16強單淘賽首戰雖敗給去年亞青賽冠軍澳洲隊，不過落到9到16名排名賽後先勝地主墨西哥，今天再力退紐西蘭，確定躋身世界前10，今天和克羅埃西亞的勝隊將獲得第9名。

中華隊彭郁榛今天19分、9助攻、4抄截都是全隊最高。圖／取自FIBA官網

克羅埃西亞先發中鋒伍科薩有194公分，首節就有12分、6籃板演出，不過中華隊克服開賽0：6落後，彭郁榛外線開張後許語珊也加入得分行列，中華隊不但追平比數，林宇涵讀秒階段的切入得手更助隊首節打完取得23：21領先。

第二節林宇涵連續切入2球，助中華隊取得6分領先，但中華隊接續陷入超過4分鐘的得分荒，遭克羅埃西亞打出13：0攻勢，直到5分10秒彭郁榛罰球才終結對手連續攻勢，但中華隊單節僅14分進帳，半場陷入37：45落後。

克羅埃西亞194公分中鋒伍科薩（左）制霸籃下，狂拿31分、24籃板。圖／取自FIBA官網

第三節克羅埃西亞再打出10：0攻勢，中華隊7分11秒靠彭郁榛突破取分，但單節得分15：23落後，三節打完以52：68落後；第四節中華隊努力縮小差距，但落後始終在兩位數，最終以76：86錯過3連勝，讓克羅埃西亞歡呼迎接第9名。

伍科薩繳出31分、24籃板的主宰表現，中華隊彭郁榛今天19分、9助攻、4抄截都是全隊最高，林宇涵16分、6籃板，許語珊12分、9籃板，張善筑11分。