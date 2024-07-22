中職／明星對決 王建民K到陳金鋒

中華職棒明星賽在台北大巨蛋的兩日夏季盛會昨天結束，足稱史上話題最滿明星賽，王建民對陳金鋒、洪一中、彭政閔，沒想過的夢幻對決全都上演，共八名教練上場，可惜無法留下紀錄，仍讓第二天進場的兩萬八六六六名球迷值回票價。

回饋進場球迷的是滿滿回憶，五局下復刻潘威倫投球、高志綱接捕經典畫面，兩位當事人都在狀況外，是明星隊總教練葉君璋一手安排劇碼，潘威倫球一投出就想起以前搭配畫面，高志綱也感謝葉總安排，讓嘟嘟最後一次明星賽解決一人次後完美結尾。

王建民首日投一球顯然沒讓球迷過癮，昨天第九局兩出局後，球迷逐一吶喊神獸們的名字，率先激出洪一中站上打擊區，中華隊則以王建民應戰。

王建民最終共面對三人次，沒拿到出局數，洪一中擊出滾地球判定是失誤上壘，陳金鋒則挨了觸身球，彭政閔打出左外野飛球，兩名外野手很有默契追不到，形成一支二壘打。

王建民透露，原本想說快結束應該沒事了，但曾豪駒跟他說，如果洪一中上，就要他上，因此留下在大巨蛋的出賽回憶，「感受是不錯，台灣第一個巨蛋，感覺滿好的，讓台灣棒球更精彩。」意外插曲是觸身球砸到陳金鋒，讓他直呼不是故意，「一丟到想說完蛋了。」

彭政閔作為跨世代台灣棒壇超級球星，選手生涯無緣等到巨蛋，首次聽到自己的應援曲響起，「當然很開心，因為是第一次在大巨蛋聽到。」至於對決王建民場面，他笑答：「只希望他不要丟到我。」