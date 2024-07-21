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中職／明星賽滿滿橋段 高志綱擔心：以後要怎麼辦？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊教練團的高志綱，趕緊換好全套捕手護具上場，重現傳奇投捕搭檔。記者林伯東／攝影
中華隊教練團的高志綱，趕緊換好全套捕手護具上場，重現傳奇投捕搭檔。記者林伯東／攝影

潘威倫投球、高志綱接捕，中職明星賽復刻暌違7年的經典戲碼，兩位主角都在狀況外，明星隊總教練葉君璋才是幕後導演，高志綱感謝葉總安排，看到9局上的神獸大亂鬥也直呼精采，「以後明星賽要怎麼辦？」

明星賽第1天已有不少記憶深刻的場景，不料今天加碼演出，潘威倫在5局下登板投球，在本壘接球的是穿上全套護具的高志綱，高志綱說：「是臨時的，前半局葉總跟我比手畫腳，才知道要我去接球，趕快換裝。」

這項意外之舉令球迷大飽眼福，雖然紀錄上高志綱不能留下痕跡，但高志綱感謝葉總安排，才有機會繼2017年後再次與潘威倫搭配，「對資深球迷來說會有比較多感觸、回憶，我在大巨蛋也算有出賽過了。」

高志綱2018年引退後就轉任教練，鮮少接球，他坦言自己唯一想法就是「拜託我要接到球」，但接到潘威倫投出的第一球就很有感覺，「這就是嘟嘟的球，很熟悉的感覺，位移、進壘角度，40幾歲還可以投這麼準、品質這麼好，真的是不容易。」

兩人最終只用2球就讓劉基鴻敲出滾地球出局，高志綱表示，這對潘威倫來說，是留下明星賽的美好回憶，可以在全場喝采聲中走下投手丘，「對嘟嘟來說只是兩顆球，但意義非常重大，在明星賽更完美結尾，我勢必要把球接好。」

而9局上更有瘋狂展開，王建民登板投球，陸續面對洪一中、陳金鋒、彭政閔，最後是林岳平與葉君璋的投捕搭檔解決張建銘，是球迷進場前沒想過的夢幻劇本。

高志綱也看得很有興致，印象最深就是第1個打席，「王建民學長對洪總，連洪總都上來打，明星賽可以製造很多期待跟歡樂。」只不過賽後球員們聊天時也想到，「完了，以後明星賽要怎麼辦？橋段都用完了。」

至於自家總教練林岳平上場投球，高志綱說：「他上來投我還好，我知道他還可以投，催下去還是有130幾。」反而是洪一中、彭政閔、張建銘可能很久沒揮棒，還沒打到球讓高志綱有些意外。

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明星賽 潘威倫 高志綱

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