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中職／不在紀錄中的紀錄 恰恰二壘打、洪總上壘是失誤

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
洪一中（中）敲出二壘滾地球，跑上一壘後比手勢示意要換代跑。記者林伯東／攝影
洪一中（中）敲出二壘滾地球，跑上一壘後比手勢示意要換代跑。記者林伯東／攝影

中華職棒明星賽今天打到9局上出現「大亂鬥」，已經當教練的OB球星們應球迷之邀上場，只不過王建民在2出局後登板、彭政閔敲出二壘安打，都不會列為正式出賽紀錄，中職以「番外篇」保留他們的上場痕跡。

明星賽到9局上2出局，中華隊以4：1領先，此時觀眾開始起鬨希望看到王建民登板投球，接著彭政閔、陳金鋒、洪一中紛紛被喊到名字，洪總應邀站上打擊區，而在投手丘的王建民也開始練投。

王建民對洪一中的夢幻對決真實上演，洪總敲出二壘方向滾地球，李凱威沒撲到讓洪總跑上一壘，紀錄組判定是失誤；接著第二段是王建民對陳金鋒的中華隊戰友相逢，結果王建民第1球就砸到鋒哥，觸身球上壘沒有疑問。

隨後彭政閔也上來打擊，面對王建民投出的第2球揮棒，敲出中左外野落地的飛球，兩名外野手配合飛撲但都沒撲到，認定為二壘安打。

隨後捕手換成葉君璋、投手由林岳平接手，張建銘更是一邊割喉一邊站上打擊區，敲出二壘方向滾地球，這回成為出局數，才為比賽畫下句點。

由於2出局後上場人員皆為非現役球員，中職紀錄組經過討論後認定，比賽在9局上2出局後裁定，後續不予紀錄，由明星隊以4：1贏球，彭政閔的打點也歸零。

雖然如此，中職的正式紀錄表上沒有留下這些巨星的出賽紀錄，但紀錄組仍貼心保留「番外篇」，將這些痕跡記錄下來，予以留檔，留待後人查詢。

洪一中敲出二壘滾地球，順勢跑上一壘。記者林伯東／攝影
洪一中敲出二壘滾地球，順勢跑上一壘。記者林伯東／攝影

九局上，應援團長不斷用應援曲向彭政閔（中）致意，希望彭政閔上場，連會長蔡其昌（左）都出面。記者林伯東／攝影
九局上，應援團長不斷用應援曲向彭政閔（中）致意，希望彭政閔上場，連會長蔡其昌（左）都出面。記者林伯東／攝影

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彭政閔 明星賽 王建民

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