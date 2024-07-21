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中職／彭政閔首聽蛋內應援曲有感動 對決建仔「不要丟到我」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
彭政閔在9局站上打擊區，面對王建民。記者林伯東／攝影
彭政閔在9局站上打擊區，面對王建民。記者林伯東／攝影

中職明星賽第二戰臨到比賽尾聲上演教練大混戰，彭政閔也在自己的應援曲中站上打擊區，面對王建民，讓他笑答唯一想法只有「希望不要丟到我」。

9局上、兩出局面對球迷「點菜」，兩隊一一上菜，洪一中先站上打擊區，中華隊順勢推出王建民站上投手丘，洪一中打向二壘滾地球，中華隊刻意處理不及，讓洪總安全上壘，明星隊再推出陳金鋒，挨了王建民一記觸身球。經典對戰持續加碼，彭政閔也站上打擊區，面對王建民敲出二壘打。

彭政閔透露，面對球迷鼓譟，自己本來想說算了，但會長希望自己上去，也算是謝謝守候那麼久的球迷。

第一次在大巨蛋聽到自己的應援曲，彭政閔說：「當然很開心，因為是第一次在大巨蛋聽到，很感謝大家的鼓勵，但最希望接下來可以繼續協助年輕人調整，幫助到國家。」

久違再站上打擊區，面對王建民的投球，彭政閔笑答：「只希望他不要丟到我。」至於這支二壘打是否讓他感覺自己寶刀未老，彭政閔說：「沒有太多想法。」倒是對於周思齊、潘威倫都在大巨蛋告別明星賽場感觸較深，「對他們來說，意義應該有點不一樣，真的要卸下球衣，以後要再找回這樣的感覺機會不大，相信他們會很珍惜。」

首度在大巨蛋出賽，彭政閔感動台灣棒球環境越來越好，「靠大家一起努力，希望之後有更多資源，在其他城市有更多巨蛋。」

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彭政閔 明星賽 王建民

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