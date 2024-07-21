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中職／「番外篇」王建民留0.0局投球 K到陳金鋒想說完蛋了
中職明星賽第二戰成為一場紀錄上未完的戰役，王建民9局接連面對洪一中、陳金鋒、彭政閔，在台北大巨蛋留下一場0.0局投球，對陳金鋒投出觸身球，讓他也嚇了一跳，「想說完蛋了！」賽後受訪還想著要打電話跟他說抱歉。
比賽臨到尾聲出現高潮，面對球迷「點菜」，9局上、兩出局，洪一中先站上打擊區，中華隊順勢推出王建民站上投手丘，洪總見狀先綜藝摔，這場投打對決結果打向二壘滾地球，中華隊刻意處理不及，讓洪總安全上壘，明星隊再推出陳金鋒，挨了王建民一記觸身球。經典對戰持續加碼，彭政閔也站上打擊區，面對王建民敲出二壘打。
王建民今天的出賽成績不會留在中職紀錄系統上，聯盟紀錄組額外提供「番外篇」紀錄，確認王建民是面對3人次都沒解決，被敲1安打、1觸身球，以及1次二壘手失誤釀成上壘。
被問到對陳金鋒的觸身球是否故意？王建民連忙澄清，「沒有啊！怎麼敢，封閉式出手點不一樣，丟到時想說完蛋了，真的不好意思，等一一下再打電話給他，跟他說不好意思。」至於彭政閔打出去的距離是否嚇到他？王建民回應：「不會啊！他還有比這個大隻的吧！」
今天如何被拱上場？王建民透露，原本想說比賽已經到第9局，「想說快結束了，應該沒我的事了吧！」結果洪總在鼓噪聲中蠢蠢欲動，當時曾豪駒就跟他說，如果洪一中上，就要他上，「如果洪總不上，我就不上去了，要謝謝洪總。」因此留下在大巨蛋的出賽回憶，「感受是不錯，台灣第一個巨蛋，感覺滿好的，有這個巨蛋，讓台灣棒球更精彩。」
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