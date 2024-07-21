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中職／潘威倫看到高志綱接球也意外 出手就是熟悉感覺

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
潘威倫（左）生涯在中職明星賽的最後出賽，重現與高志綱（右）的搭配。記者林伯東／攝影
潘威倫（左）生涯在中職明星賽的最後出賽，重現與高志綱（右）的搭配。記者林伯東／攝影

「嘟嘟」潘威倫生涯最後一次的明星賽，因緣際會下再次與老搭檔高志綱攜手，這個讓球迷驚喜的彩蛋，連潘威倫本人都被瞞在鼓裡，潘威倫說：「練投完一回頭，捕手怎麼不在了？」

中職明星隊今天安排潘威倫在5局下登板中繼，然而此時比賽因捕手不見蹤影而暫停，直到中華隊教練高志綱穿戴好護具，在觀眾呼聲中跑步到本壘後方，重演兩人過去的投捕搭檔畫面。

潘威倫表示，自己收到的指令只有要上場投1人次，但沒想到會有高志綱上來接球的橋段，直到發現捕手突然消失，反而是總教練葉君璋站在本壘處，「看到捕手走下去，志綱走上來，很驚訝。」

不過潘威倫雖然說不擔心高志綱接不到球，但也提及，退休之後，高志綱因為專心當教練，「他比較少接球了。」兩人簡單溝通球種後就直接上。

兩人寶刀未老，只用2球就解決劉基鴻，潘威倫最後一次明星賽留下0.1局無失分的紀錄，他說：「有回想到以前搭配的畫面，投出去之後，以前的感覺還在，很放鬆。」

潘威倫稱讚今年明星賽是一場饗宴，無論對球迷、球員來說都是，「自己也覺得很特別、很多亮點，很多前輩、學長上來，很歡樂，這是平常看不到的畫面，就留在心裡面，職業生涯的美好回憶。」

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明星賽 潘威倫 高志綱

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