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中職／明星賽什麼菜都點得到總仔大混戰 林安可包辦2場MVP

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職明星賽第7局上演板凳清空，下一秒畫風突變，由主審邱景彥幫兩隊拍起大合照。記者林伯東／攝影
中職明星賽第7局上演板凳清空，下一秒畫風突變，由主審邱景彥幫兩隊拍起大合照。記者林伯東／攝影

中華職棒明星賽今天再度演繹經典，潘威倫、周思齊的告別都有巧心安排，還有富邦悍將隊「披星戴月」投捕搭檔掀起的板凳清空秀，有洋蔥、有笑果。至於比賽結局，再度由林安可當英雄，8局下敲出超前安打，吉力吉撈．鞏冠補上兩分砲，中華隊終場裁定以4：1擊敗明星隊，兩戰全勝。

將在今年季後退役的「嘟嘟」潘威倫，此役在5局下登板，明星隊總教練葉君璋化身「葉導」，上場換人卻是朝敵營比畫「34」，從中華隊教練團中換上高志綱蹲捕，與潘威倫重現最熟悉的投捕搭檔，面對劉基鴻讓他擊出游擊方向滾地球，以這1打席寫下生涯在明星賽的句點，退場時接受隊友、教練一一致意。

周思齊昨天穿著誠泰Cobras條紋球衣擔任先發第一棒、指定打擊，今天在第6局揭曉原來還有二部曲，穿上另一套誠泰經典的黑色球衣擔任左外野手，鏡頭也在此時捕捉多位過去戰友，包括許竹見、王傳家、黃欽智等人都在觀眾席上相挺。

今年明星賽精彩橋段不斷，第7局陳仕朋面對悍將隊友戴培峰投一顆近身球，戴培峰球棒一丟上前，兩隊板凳清空，卻是各種「男」以言喻的畫面，隨後更由主審邱景彥拿起手機，幫兩隊留下大合照，成為趣味風景。

回歸比賽場上，中華隊先發投手徐若熙先發2局被敲2安打、無失分，意外插曲是首局解決首位打者王正棠後，就見執掌明星隊兵符的自家味全龍隊教頭葉君璋出場，檢舉他的球衣吊牌晃來晃去，讓徐若熙也笑了。

勝騎士以聯盟三冠王之姿扛下明星隊先發投手，不僅有實力，還有秀味，首局K掉曾頌恩邁開囂張的下丘腳步，第2局面對許基宏打出的投手方向反彈球，露一手一邊後退的背後接球特技，再傳一壘完成刺殺。

明星隊3局上出現3支安打的串連，拿莫．伊漾的安打先取分數，中華隊在4局下邱智呈挨觸身球上壘，盜壘加失誤推進三壘，朱育賢補上安打追平戰局，兩隊1：1僵局維持許久，直到8局下由林安可敲出得點圈安打，連續兩晚都為中華隊建功，吉力吉撈．鞏冠補上兩分砲，狙擊自家龍隊隊友銳歐，這一轟為比賽定調，而林安可包辦兩場MVP，成為明星賽史上第一人。

比賽臨到尾聲再有高潮，面對球迷「點菜」，9局上、兩出局，洪一中在鼓吹下以皮卡丘造型上場，中華隊順勢推出王建民站上投手丘，洪總見狀先綜藝摔，上演投打對決，結果打向二壘滾地球。中華隊刻意處理不及，讓他站上一壘，明星隊再推出陳金鋒，挨了王建民一記觸身球，雙方又一次板凳清空，這回改由會長蔡其昌擔任攝影師為雙方合影。

經典對戰持續加碼，彭政閔也站上打擊區，面對王建民敲出安打，護送洪一中跑回明星隊的第2分；葉君璋隨後也穿上捕手護具亮相，林岳平站上投手丘，由張建銘一邊割喉一邊站上打擊區，為比賽畫下句點，由於這些出場選手不在明星賽登錄名單內，因此裁定這一分不計。

中職明星賽第7局上演板凳清空，下一秒畫風突變，由主審邱景彥幫兩隊拍起大合照。記者林伯東／攝影
中職明星賽第7局上演板凳清空，下一秒畫風突變，由主審邱景彥幫兩隊拍起大合照。記者林伯東／攝影

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