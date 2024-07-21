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中職／清板凳！明星賽大場面變合照 戴朋配生氣轉擁抱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽，兩隊球員「清板凳」結果是上場大合照。圖／富邦悍將隊江國豪提供
中華職棒明星賽，兩隊球員「清板凳」結果是上場大合照。圖／富邦悍將隊江國豪提供

中華職棒明星賽連兩天出現刻意製造的「大場面」，昨天是兩邊教練團的爭吵，今天則是陳仕朋戴培峰投出觸身球，兩人假裝起爭執實為場中擁抱，兩邊球員也「清空板凳」，但球場中央大合照，錯過周思齊與葉保弟只能站在外野召喚鏡頭。

明星賽連兩天話題滿滿，今天7局下2出局後，明星隊投手陳仕朋遇到悍將隊友戴培峰，第1球就是超近身大壞球，戴培峰先是面露無奈，隨後在捕手提醒下，丟掉頭盔、球棒朝投手丘走去。

看起來劍拔弩張的畫面，卻突然畫風一轉，陳仕朋跳到戴培峰身上相擁，復刻締造完投投手與捕手慶祝的姿勢，而兩邊衝上場的球員則順勢互相抱來抱去，最後更請主審幫忙拍了張大合照，郭天信還跑到最前面搶戲。

而在外野的周思齊、葉保弟來不及加入，只能兩人一起勾肩搭背，對著鏡頭擠眉弄眼，搶搶畫面。

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戴培峰 明星賽 陳仕朋

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