快訊

美股牛市爽賺！全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

中職／蛇魂！周思齊連穿誠泰球衣 守備落漆被前隊友虧

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
周思齊。記者林伯東／攝影
周思齊。記者林伯東／攝影

今年中華職棒明星賽召喚出消失17年的蛇魂，誠泰Cobras球衣連兩天被周思齊穿在身上，今天他改穿黑色經典版在戰局後段上場代守，不料一顆左外野飛球來不及接殺，戴耳機受訪的他趁機解釋，「我3年多沒接球了」。

今年宣告引退的周思齊，昨天穿著白色版的誠泰Cobras球衣在明星賽先發，希望向蛇迷好好道別，今天雖然沒有先發，但6局下隨著明星隊守備大搬風，周思齊接替左外野守備，換穿黑色球衣亮相，不少前誠泰球員也都到大巨蛋觀戰。

今天周思齊還戴耳機在比賽中接受轉播單位訪問，結果連線到一半，朱育賢敲出左外野飛球，周思齊向前狂奔仍來不及接殺，飛奔過程中對球的落點有些猶豫，周思齊抱怨說：「顧著跟你們聊天，沒看球，這是德州安打啦。」主播陳捷盛也只能笑說：「我們坦！」

今天包含許竹見、王傳家、黃欽智、黃高俊等前蛇將都到大巨蛋，看到周思齊沒接到這球，王傳家還特別傳訊息給轉播單位說：「那球要是我就接到了。」周思齊笑回，自己已經3年多沒到外野接球了。

看到這麼多過去誠泰戰友到場，周思齊也坦言心中十分感動，球迷想念他們，自己也是滿滿懷念，還說：「叫他們下來接球啦。」

周思齊。記者林伯東／攝影
周思齊。記者林伯東／攝影

周思齊。記者林伯東／攝影
周思齊。記者林伯東／攝影

周思齊。記者林伯東／攝影
周思齊。記者林伯東／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

周思齊 明星賽 朱育賢

延伸閱讀

中職／潘威倫明星賽最後登板 call出敵營的高志綱重現經典

中職／周思齊收惠我良多匾額 笑虧流量都被「臭馬傑森」搶走

中職／古林睿煬奪首勝喊「水啦！」對周思齊全直球禮遇

中職／那一年來不及說的再見 周思齊穿回誠泰球衣：我沒忘記

相關新聞

中職／28666人！大巨蛋明星賽2天逾6萬人 又破票房紀錄

中華職棒明星賽首次入主台北大巨蛋就連兩天寫下人數紀錄，首日3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，加上今天2萬8...

中職／魔鷹狂炸18轟全壘打大賽奪冠 林安可差2轟斷連霸

中華職棒明星賽進入第二天，全壘打大賽晉級的四名挑戰者中，魔鷹在決賽敲出18轟超越林安可拿下冠軍，兩輪總計41轟，締造誇張...

中職／「我說不要啦～」 鋒總9局下秀壘審演技本想拒絕出演

中華職棒明星賽昨天在9局下出現最高潮，完美卡司、完美劇本成就大戲，擔綱一壘審角色的陳金鋒今天還原，自己原先是拒絕出演，「...

中職／周思齊收惠我良多匾額 笑虧流量都被「臭馬傑森」搶走

馬傑森生涯第一次明星賽，剛好趕上周思齊的最後一次，今天為這位自己棒球路上的重要導航星送上匾額，周思齊驚喜收下，但也不忘虧...

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

中職明星賽昨天上演一場從第1局到第9局都是哽的好戲，今天續戰台北大巨蛋，先發打線出爐，首戰先發人數掛蛋的富邦悍將隊，今天...

中職／古林睿煬奪首勝喊「水啦！」對周思齊全直球禮遇

中華職棒明星賽今天由中華隊以3：2擊敗明星隊，終止5連敗，先發投手古林睿煬也終止個人2連敗、拿下首勝，賽後他的感想很單純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。