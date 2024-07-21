中職／蛇魂！周思齊連穿誠泰球衣 守備落漆被前隊友虧

今年中華職棒明星賽召喚出消失17年的蛇魂，誠泰Cobras球衣連兩天被周思齊穿在身上，今天他改穿黑色經典版在戰局後段上場代守，不料一顆左外野飛球來不及接殺，戴耳機受訪的他趁機解釋，「我3年多沒接球了」。

今年宣告引退的周思齊，昨天穿著白色版的誠泰Cobras球衣在明星賽先發，希望向蛇迷好好道別，今天雖然沒有先發，但6局下隨著明星隊守備大搬風，周思齊接替左外野守備，換穿黑色球衣亮相，不少前誠泰球員也都到大巨蛋觀戰。

今天周思齊還戴耳機在比賽中接受轉播單位訪問，結果連線到一半，朱育賢敲出左外野飛球，周思齊向前狂奔仍來不及接殺，飛奔過程中對球的落點有些猶豫，周思齊抱怨說：「顧著跟你們聊天，沒看球，這是德州安打啦。」主播陳捷盛也只能笑說：「我們坦！」

今天包含許竹見、王傳家、黃欽智、黃高俊等前蛇將都到大巨蛋，看到周思齊沒接到這球，王傳家還特別傳訊息給轉播單位說：「那球要是我就接到了。」周思齊笑回，自己已經3年多沒到外野接球了。

看到這麼多過去誠泰戰友到場，周思齊也坦言心中十分感動，球迷想念他們，自己也是滿滿懷念，還說：「叫他們下來接球啦。」

周思齊。記者林伯東／攝影

周思齊。記者林伯東／攝影