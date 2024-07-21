中職／高志綱接捕潘威倫1打席紀錄看不到 無緣追平隊史

中華職棒明星賽今天上演特殊劇情，潘威倫登板時與昔日搭檔高志綱再次搭配，兩人也共經歷1打席，然而因中職紀錄規範，因高志綱非現役球員無法列入出賽紀錄，兩人的搭檔成為紀錄中的一個神秘缺口，高志綱也無緣追平一項隊史紀錄。

中職明星隊今天安排潘威倫在5局下登板中繼，然而此時比賽因捕手不見蹤影而暫停，直到中華隊教練高志綱穿戴好護具，在觀眾呼聲中跑步到本壘後方，重演兩人過去的投捕搭檔畫面。

而且不是僅投球熱身，潘高配更聯手讓劉基鴻敲出游擊滾地球出局，然而中職官網紀錄上只有潘威倫的登板紀錄，明星隊的捕手還是張肇元，高志綱的出賽宛如消失在神秘縫隙中。

原因是根據紀錄規定，高志綱非屬現役球員，紀錄上無法登載，也因此沒能在今年明星賽留下出賽紀錄，而高志綱生涯在明星賽一共出賽11次，差1次就可追平曾智偵的獅隊捕手隊史最多、中職捕手史上次高紀錄，中職捕手最多是葉君璋的14次出賽。