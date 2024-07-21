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中職／潘威倫明星賽最後登板 call出敵營的高志綱重現經典
中華職棒明星賽連續兩天加了洋蔥，昨天是周思齊的「蛇魂不滅」，今天是潘威倫登板時再現與高志綱的搭配，投1打席，為生涯最後的明星賽畫下句點。
潘威倫今天登板年紀42歲138天，排名明星賽史上第2老出賽投手，僅次於1999年郭源治42歲307天。
潘威倫在大巨蛋滿場吶喊他名字聲浪中站上投手丘，明星隊總教練葉君璋也在此時走上場，將捕手張肇元換下場，面對中華隊陣營比畫「34」，遲遲無法展開的投打對決，拿莫．伊漾還上前和潘威倫開玩笑：「賢拜，他們沒人敢對你，你就一直站在這裡。」
球迷等待的身影在敵對陣營中，球迷呼喊「高志綱」聲浪中，人在中華隊教練團的高志綱，趕緊換好全套捕手護具上場，與昔日搭檔交換意見後就定位，重現傳奇投捕搭檔，面對劉基鴻投2球，以游擊方向滾地球抓下出局數，葉總也在此時上場換投，潘威倫退場時，選手、教練一一列隊致敬，包括周思齊、陳鏞基等人送上擁抱，陳江和則是兩度襲擊潘威倫的肚肚。
拿莫．伊漾當時正好戴耳機接受來自主播台上的訪問，他也直言看了很感動，自己竟有機會在傳奇身後守備，「有一點起雞皮疙瘩，昨天看思齊學長，今天又這樣，感覺很棒。」不忘開玩笑，「如果是葉總上去蹲，我也會嚇到。」
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