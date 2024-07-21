中職／28666人！大巨蛋明星賽2天逾6萬人 又破票房紀錄
中華職棒明星賽首次入主台北大巨蛋就連兩天寫下人數紀錄，首日3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，加上今天2萬8666人，兩天合計6萬2354人，更寫下明星賽系列賽票房總和新高。
明星賽最多進場人數紀錄原是2013年桃園棒球場18181人，今年在可容納超過3萬人的大巨蛋舉辦，加上與寶可夢合作等行銷，吸引破紀錄的人潮。
昨天首日票房打破紀錄，今天的28666人也晉身史上第二，而過去中職明星賽加總票房最多是1990年36000人，當時是3戰合計，今年2場票房就創下新歷史。
今年明星賽堪稱史上話題最多的一屆，昨天有王建民登板試投一球、總教練變身壘審、周思齊穿上誠泰Cobras隊球衣，今天也有潘威倫最後明星賽登板與高志綱再度搭檔。
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