中職／葉總當糾察隊 抓出徐若熙衣服標籤沒拆就上場
中職明星賽今天在台北大巨蛋進行第二戰，徐若熙擔任中華隊先發投手，一開賽就碰到母隊教頭葉君璋來當糾察隊，檢舉他的球衣標籤未拆，罕見場面讓徐若熙也笑了。
中華隊兩場先發交給兩位少年強投，昨天古林睿煬奪勝，今天輪到徐若熙，這也是他生涯首度在明星賽亮相。
徐若熙面對首位打者王正棠，剛讓他擊出左外野飛球遭到接殺，就看此次明星隊總教練的葉君璋出場「拐氣」，對他的衣服標籤沒拆提出質疑，主審邱景彥上前請他拆掉，讓徐若熙也露出尷尬笑容，趕緊拆下標籤收進口袋。
拆掉標籤後的徐若熙，接連被岳政華、王威晨敲安，但接連解決陳俊秀、王柏融度過該局危機全身而退，第2局則是三上三下。
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