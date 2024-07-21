中職／葉總當糾察隊 抓出徐若熙衣服標籤沒拆就上場

中職明星賽今天在台北大巨蛋進行第二戰，徐若熙擔任中華隊先發投手，一開賽就碰到母隊教頭葉君璋來當糾察隊，檢舉他的球衣標籤未拆，罕見場面讓徐若熙也笑了。

中華隊兩場先發交給兩位少年強投，昨天古林睿煬奪勝，今天輪到徐若熙，這也是他生涯首度在明星賽亮相。

徐若熙面對首位打者王正棠，剛讓他擊出左外野飛球遭到接殺，就看此次明星隊總教練的葉君璋出場「拐氣」，對他的衣服標籤沒拆提出質疑，主審邱景彥上前請他拆掉，讓徐若熙也露出尷尬笑容，趕緊拆下標籤收進口袋。