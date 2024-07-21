快訊

「高溫地獄」洗刷惡名...高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

中職／葉總當糾察隊 抓出徐若熙衣服標籤沒拆就上場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙球衣標籤未拆，被味全龍隊、明星隊總教練葉君璋眼尖發現。記者林伯東／攝影
徐若熙球衣標籤未拆，被味全龍隊、明星隊總教練葉君璋眼尖發現。記者林伯東／攝影

中職明星賽今天在台北大巨蛋進行第二戰，徐若熙擔任中華隊先發投手，一開賽就碰到母隊教頭葉君璋來當糾察隊，檢舉他的球衣標籤未拆，罕見場面讓徐若熙也笑了。

中華隊兩場先發交給兩位少年強投，昨天古林睿煬奪勝，今天輪到徐若熙，這也是他生涯首度在明星賽亮相。

徐若熙面對首位打者王正棠，剛讓他擊出左外野飛球遭到接殺，就看此次明星隊總教練的葉君璋出場「拐氣」，對他的衣服標籤沒拆提出質疑，主審邱景彥上前請他拆掉，讓徐若熙也露出尷尬笑容，趕緊拆下標籤收進口袋。

拆掉標籤後的徐若熙，接連被岳政華、王威晨敲安，但接連解決陳俊秀、王柏融度過該局危機全身而退，第2局則是三上三下。

徐若熙球衣標籤未拆，被味全龍隊、明星隊總教練葉君璋眼尖發現。記者林伯東／攝影
徐若熙球衣標籤未拆，被味全龍隊、明星隊總教練葉君璋眼尖發現。記者林伯東／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中華隊 徐若熙 明星賽

延伸閱讀

中職／曾總觀察2少年王牌 徐若熙初嘗明星賽少點「社恐」

中職／暌違3季再度繳出優質先發 徐若熙初嘗屠鷹滋味

中職／徐若熙本季最長局數6局無失分 好投率龍擊敗雄鷹

中職／徐若熙、古林睿煬3回戰 28日時機浮現

相關新聞

中職／魔鷹狂炸18轟全壘打大賽奪冠 林安可差2轟斷連霸

中華職棒明星賽進入第二天，全壘打大賽晉級的四名挑戰者中，魔鷹在決賽敲出18轟超越林安可拿下冠軍，兩輪總計41轟，締造誇張...

中職／「我說不要啦～」 鋒總9局下秀壘審演技本想拒絕出演

中華職棒明星賽昨天在9局下出現最高潮，完美卡司、完美劇本成就大戲，擔綱一壘審角色的陳金鋒今天還原，自己原先是拒絕出演，「...

中職／周思齊收惠我良多匾額 笑虧流量都被「臭馬傑森」搶走

馬傑森生涯第一次明星賽，剛好趕上周思齊的最後一次，今天為這位自己棒球路上的重要導航星送上匾額，周思齊驚喜收下，但也不忘虧...

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

中職明星賽昨天上演一場從第1局到第9局都是哽的好戲，今天續戰台北大巨蛋，先發打線出爐，首戰先發人數掛蛋的富邦悍將隊，今天...

中職／古林睿煬奪首勝喊「水啦！」對周思齊全直球禮遇

中華職棒明星賽今天由中華隊以3：2擊敗明星隊，終止5連敗，先發投手古林睿煬也終止個人2連敗、拿下首勝，賽後他的感想很單純...

中職／講好來點激動的 江坤宇、陳柏豪KISS CAM有套招

江坤宇、陳柏豪昨天在明星賽KISS CAM上搶鏡，今天被問到是誰主動，意外揭曉是兩人事先安排好的劇情，「我說我們來演一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。