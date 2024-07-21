中職／栗山英樹來看明星賽 12強韓國隊教頭也到了

中華職棒明星賽有重量級嘉賓蒞臨，前日本隊教頭、日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹到場，想感受明星賽的熱度，也有安排行程關注台職業、業餘棒球；另外據了解，12強賽南韓隊總教練柳仲逸也已在昨天到場觀察明星賽。

栗山英樹今天中午抵台，就直達台北大巨蛋參加中職明星賽，他表示，這次來台灣是因為很喜歡看看各地的棒球，能夠參加明星賽很開心，「很重大的盛宴的感覺，感覺到台灣球迷對棒球的熱情，看到這樣感覺很開心。」

火腿隊陣中的台灣球員孫易磊目前仍在育成階段，栗山英樹表示，相信台灣的球迷也都很期待看到易磊在一軍出賽，火腿球團會盡最大努力，「負起責任讓他健健康康的，早日升上一軍。」

栗山英樹也直言，孫易磊具有一軍的水準，目前成長都有照球隊進度，球速也在提升，很令人期待，只不過不希望讓他有受傷可能性，判斷升上一軍的時機點要考量到他的未來發展，而不能專注在短期。

栗山英樹今年也曾受台鋼雄鷹隊邀請來台，並趁機參觀大巨蛋設施，今天再次來台也與過去子弟兵王柏融相會，「有擁抱了一下，賽後有機會再聊。」明星賽後的行程也還會繼續參訪台灣的職棒、業餘棒球，細節則要保密。

而6月時曾有韓媒報導，世界棒球12強賽的總教練柳仲逸將到台灣觀看中職明星賽，觀察台灣球員戰力，昨天柳仲逸就坐在大巨蛋本壘後方，觀看中華隊與明星隊的較勁，之後還會留在台灣觀察中職例行賽的實戰狀況。