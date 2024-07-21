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中職／第二名有獎金嗎？林安可看到魔鷹迅速認輸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林安可。記者林伯東／攝影
林安可。記者林伯東／攝影

中華職棒明星賽全壘打大賽今天上演決賽，林安可倒數第二個上場敲出16轟瞬間排名第一，但看到壓軸的魔鷹開打後就問身旁的陳傑憲說：「第二名有獎金嗎？」結果也正是魔鷹敲出18轟帶走冠軍。

林安可作為去年全壘打大賽冠軍，昨天預賽壓軸登場敲出15轟晉級，不過當時魔鷹先敲出23轟，今天順序顛倒，換林安可先上場，不過魔鷹賽後稱讚這位勁敵，「他的表現帶給我很大壓力。」

「不可能啦。」林安可聽到魔鷹評語後說：「他謙虛了，今天如果他先打完再換我，誰要看？高潮要留到後面。」

不過林安可是今天晉級的四名球員中，唯一全壘打數超越昨天的人，林安可謙虛說：「多一支而已，今天打得比昨天順。」也稱讚餵球投手陳傑憲表現，「投得比昨天準。」

不過賽前林安可曾抱怨陳傑憲真的太吵，結果今天陳傑憲靜靜不說話，結束後才嗆林安可，「你就是欠譙啦，都打不出去，很想譙你。」

不過林安可在大巨蛋無風協助下，擊球距離都頗遠，他表示，今年賽季打擊的狀況有比以往好，「今年體重有增加，重量訓練做比之前多，飛行距離、擊球速度有比以往好，最重要還是扎實擊球，對賽季比較有幫助。」

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