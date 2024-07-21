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中職／魔鷹奪冠被洪總刺激到 飆髒字激勵自己：要贏！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024中華職棒明星賽攻進台北大巨蛋，21日舉行戰技挑戰賽全壘打大賽，台鋼雄鷹魔鷹（前）延續預賽火燙手感奪冠，榮登新科全壘打王。中央社
2024中華職棒明星賽攻進台北大巨蛋，21日舉行戰技挑戰賽全壘打大賽，台鋼雄鷹魔鷹（前）延續預賽火燙手感奪冠，榮登新科全壘打王。中央社

中華職棒明星賽全壘打大賽結果不出意料，台鋼雄鷹隊魔鷹在決賽敲出18轟奪冠，尤其賽前看到總教練洪一中奪獎被刺激到，飆出S開頭的髒話作為語助詞，心想「這樣我一定要贏了。」

明星賽今天先舉行「叫恁總欸出來打」，邀請4位教練比拚打擊技巧，由最高齡的洪一中勝出，而緊接著的全壘打大賽也由雄鷹隊包辦，連奪兩冠。

魔鷹表示，看到洪總奪冠後，自己也有了壓力，「不能總教練有，我沒有。」對於洪總的打擊能力，魔鷹也分析得頭頭是道，「他打得很好，揮棒簡潔有力，球棒控制很好，看得出過去打擊很好。」但也開玩笑說：「還有點小地方需要修正啦。」

魔鷹昨天在預賽敲出23轟，也是賽前外界最看好奪冠人選，今天雖然僅敲出18轟，但足以超越林安可的16轟，拿下冠軍，不過兩天的壓力相比，魔鷹說：「絕對是今天壓力大，因為期待不一樣，昨天只要一定數字就可以晉級，今天安可在前面，給了我壓力。」

魔鷹稱讚林安可是很好的打者，兩人的競技帶來刺激的感覺，「昨天還可以設定目標，今天目標只要多1支就好。」

前一次在全壘打大賽奪冠的中職洋將已經是2008年統一獅隊的布雷，而布雷當年也拿下例行賽全壘打王，是否有意複製相同路徑？魔英笑說：「我不是預言家，如果可以當然很好，我的目標不是全壘打，勤奮練習幫助球隊贏球優先。」

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