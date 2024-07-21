中職／魔鷹狂炸18轟全壘打大賽奪冠 林安可差2轟斷連霸

中華職棒明星賽進入第二天，全壘打大賽晉級的四名挑戰者中，魔鷹在決賽敲出18轟超越林安可拿下冠軍，兩輪總計41轟，締造誇張的數據。

在第一輪敲出11轟的張志豪，一邊喊著「下次不要再投給我」，但今天決賽一樣敲出11轟，看不出37歲的年紀。

不過昨天敲出15轟還一度打壞螢幕的的陳俊秀，卻似乎氣力放盡，即使球迷刻意帶動「三振秀」的反應援，陳俊秀決賽仍以7轟作收。

而上屆冠軍林安可在預賽同樣敲出15轟晉級，今天還沒喊暫停前就敲出10轟，休息過後在最後52秒，又追加6轟，累積16轟，餵球投手陳傑憲比了比自己的手臂向林安可邀功。

預賽炸裂23轟的魔鷹壓軸登場，開始計時就連續開轟，倒數1分42秒時喊出暫停，但已經累積8轟，休息過後繼續量產，在金球時間就敲出17轟超越林安可，最終18轟結尾。