中職／平野會點！看王建民3球揮空喊「太棒」 最高齡洪總稱霸

中職明星賽今年首創的項目「叫恁總欸出來打」，今天由4位教練比拚打擊技巧，由最高齡的洪一中險勝中信兄弟隊投手教練王建民，平野惠一靠短打搶鏡，被問到看到「建醬」3球揮空時想什麼，他笑答：「哇！真的太棒了！」

「叫恁總欸出來打」比賽規則場上劃分5個區域，各區有代表分數，由教練自行拋球打出，採90秒飛球落地計分制，比較加總分數。

曾豪駒第一個登場，拿下620分；平野跨欄登場，被問到是否有戰術，露出一臉不可置信的表情回應「沒有」，結果第一球就上演觸擊，懂自嘲又會搞笑，娛樂效果點滿逗樂現場球迷，大螢幕甚至精彩重播這記短打，最終打下780分。

平野表示，「小白（主持人）問我有沒有短打，既然都問了，我不點不行。」他笑說，「與其贏得比賽，明星賽球迷開心最重要。」至於這球點得怎樣？平野說：「點得好，位置超棒！」

唯一投手代表王建民第三位上場，一開賽就秀了幾手揮棒落空，最終竟打下1020分高分。「跨欄界始祖」洪一中壓軸登場，受訪先評比平野的跨欄演出，讚許「身輕如燕」，對於明年明星賽改比跨欄大賽的提議，幽默回應「我可以當評審」。洪總透露，昨晚夢到自己拿冠軍，最終夢境成為現實，以1060分險勝王建民。

洪總表示，並沒有預測誰會奪冠，只是覺得自己會是最後一名，「是不是年紀大了，給分標準不一樣？」他笑說奪冠後，回家後要跟老婆炫耀一下。

王建民打下高分，但他認為是比較後面出場的優勢，曾豪駒第一個上場，可能還不懂規則，倒是自己3球揮空讓他很不好意思，「應該要扣分數。」經過今天後，也更佩服要打給選手接的教練們；平野的點評也很幽默，「他有3球揮空，我有短打，完美！」他笑說：「人總會有失誤到時候，今天建醬就是最好的見證。」

洪一中。記者林伯東／攝影

平野惠一。記者林伯東／攝影