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中職／相識故事可講2小時 王威晨、吳念庭互捧也互虧

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
「象二代」王威晨（左）、吳念庭（右）一起入選中職明星賽，兩人延續賽季中的對手角色。圖／中信兄弟隊提供
「象二代」王威晨（左）、吳念庭（右）一起入選中職明星賽，兩人延續賽季中的對手角色。圖／中信兄弟隊提供

王威晨的父親王光輝與吳念庭的父親吳復連都是兄弟象球星，兩人也繼承父親腳步成為職棒球員，今年隨著吳念庭返回中職，兩人首次一同參加明星賽，聊到彼此話題小小鬥嘴，王威晨更說要談兩人的交情：「2小時都說不完。」

「很開心參與這次明星賽，可以跟威晨較勁是很榮幸的事情。」吳念庭說完這段話後，一旁的王威晨立刻吐槽，「他很愛講官方話。」但也記得很清楚，兩人還沒在例行賽交手過，反而在明星賽先當對手。」

由於兩人父親的交情，加上家住得近，王威晨表示：「可以說是互相看彼此長大，一起打過中華隊，現在又變成對手。」而且想起過去兩人的外表都有很大變化，「現在都散發出成熟氣味，不過心中還有小男孩在。」

只不過王威晨也自爆自己似乎有「魔咒」纏身，之前跟陳冠宇說不要回台灣，結果就返台加入中職，經典賽又跟吳念庭說不要回來，「結果他就回來。」

也因為經典賽關係，王威晨曾體驗過吳念庭的一天，發現他在休息時也有完整的恢復訓練，「念庭有一台超音波機，不便宜，這是我學習的方向。」

而兩位好手除了場上有實力，也具備吸引人氣的外表，吳念庭說：「威晨比較完美主義者，場上技術非常要求自己，私底下也專注自己的外型。」王威晨只能回答：「非常正確，他說不知道，結果都講完。」

吳念庭也稱讚王威晨具有球星魅力，「不用說什麼，自然而然覺得是球星，才會是人氣王，爸爸是萬人迷，現在變成威晨傳承下去。」王威晨則期待兩人未來繼續入選明星賽，邀請吳念庭「明年一起跟我比拚人氣王」。

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