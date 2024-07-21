中職／魔神樂再扮中華隊殺手 15年前對手高宇杰變隊友

樂天桃猿隊洋投魔神樂昨天再次扮演中華隊殺手，在明星賽中繼2局無失分、4K，僅被中華隊敲出1安，令人想起他曾在威廉波特對中華隊投出5.2局12K的表現，魔神樂對少棒光榮回憶仍印象深刻，但意外當時對手高宇杰變成明星隊隊友。

墨西哥籍的魔神樂在2009年威廉波特預賽對上中華隊，先發5.2局沒被敲出安打，因用球數限制而退場，中華隊在他退場後靠宋文華陽春砲破蛋，最終攻下2分，但該戰墨西哥隊敲出3發陽春砲贏球。

談到這段回憶，魔神樂說：「我還記得有對過中華隊，那是我童年的深刻回憶，後來有機會來台灣打球時，就想起這個場景，當時樂天球團跟我簽約時，列出我所有經歷，也包含這一場賽事。」

沒想到魔神樂以中職明星隊身分，在明星賽重演與中華隊的對決，魔神樂表示，知道自己入選明星賽時，覺得很不可思議，這是生涯第一次參加明星賽，「球迷都給予滿滿的愛、熱情，比賽也很有趣，我想要享受這個氣氛到極致。」

有趣的是，魔神樂在6局上登板，不過明星隊也剛好換下先發捕手高宇杰，兩位威廉波特對手沒機會變成投捕搭檔，魔神樂得知當時曾對決過高宇杰時也很驚訝，「來台灣時，家人有問過這邊有沒有那時候的對手，現在我知道了，我會去跟他打個招呼。」

而魔神樂昨天唯一被敲出的安打，就是猿隊隊友陳晨威的三壘安打，魔神樂笑說：「可能隊友知道我球種，被鎖定到了，但這樣兩邊很開心，晨威有安打，而我那局沒有被得分。」

魔神樂今年在中職繳出好表現，年底的世界12強棒球賽若有機會獲得墨西哥隊徵召，魔神樂說：「那我會非常榮幸，上一次穿上國家隊戰袍就是2009年了。」