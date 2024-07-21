中職／王建民喊聲刺痛曾子祐耳朵 守三壘點亮曾總視野

台鋼雄鷹隊狀元游擊手曾子祐上一次守三壘已經是高中時期，而且才守一場，但明星賽首次亮相就在三壘防區，還差點完成美技守備，令中華隊教頭曾豪駒眼睛一亮，而曾子祐更是海景第一排感受王建民登板引發的吶喊，「耳朵都在痛。」

為期兩天的中華職棒明星賽昨天開打，曾子祐第一天從板凳出發，但在9局上代打吳念庭，9局下順勢接管三壘，馬上有生意上門，拿莫．伊漾敲出的三壘強勁滾地，曾子祐滑接攔截，只不過傳往二壘時沒能完成封殺，判定為內野安打。

曾子祐表示，對於三壘很陌生，高二雖然守過一場，「平常也沒有在練。」只不過曾總詢問能否守三壘時，曾子祐給予肯定答案，「我覺得我可以啊。」

實際表現也確實很可以，曾豪駒表示，主要是安排曾子祐代打，也想觀察看看他守備三壘的狀況，「有驚喜到，那個反應，展現出很好的身體素質。」

不過今天曾子祐回到熟悉位置，未滿21歲擔綱明星賽先發游擊手，打破2018年7月7日林承飛的21歲90天，成為史上最年輕的明星賽先發游擊，曾子祐說：「運氣不錯，第一年上一軍就可以參加明星賽，還可以先發，機會不是常常有的。」

明星賽初體驗，曾子祐有不少記憶深刻時刻，像是聽到應援團帶動對陳俊秀喊著「三振秀」，曾子祐就在場邊笑出來，「這個平常不會有。」

另外9局下王建民上場換投時，應球迷呼喊順勢投了一球，曾子祐就在旁邊見證，「耳朵有刺痛的感覺，3萬人吶喊的力量，這個體驗平常很少有。」

透過明星賽，曾子祐也趁機跟中信兄弟隊不動游擊手江坤宇討教，兩人休息室位置比鄰，曾子祐表示：「阿坤對我很好，會主動跟我聊，他有跟我說守游擊真的很累，但有機會挑戰全勤的話要加油。」