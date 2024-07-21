中職／「我說不要啦～」 鋒總9局下秀壘審演技本想拒絕出演

中華職棒明星賽昨天在9局下出現最高潮，完美卡司、完美劇本成就大戲，擔綱一壘審角色的陳金鋒今天還原，自己原先是拒絕出演，「結果平野已經走出去了…」。評價3位總仔演技，陳金鋒說：「龍貓（曾豪駒）比較好。」

明星隊分別由陳金鋒、平野惠一擔任一壘、三壘指導教練，陳金鋒解釋，因為兩人是教練團裡最年輕的，「總不可能叫洪總去站吧！」林岳平雖也有表達可以站，鋒總說：「但他是負責投手，今天再看看有沒有機會讓他站吧！」

比賽在9局下高潮迭起，陳金鋒、平野改擔任一壘審、三壘審，楊崇煇、張展榮則是化身一壘、三壘指導教練，潘傑楷敲安上壘後，面對一壘指導教練高舉的雙手，也習慣性準備擊掌回應，卻在定眼一瞧後發現是楊崇煇，眼神瞬間一愣，球迷笑到留下截圖反覆咀嚼。

入戲時刻還不僅如此，面對拿莫．伊漾擊出的滾地球是界內與界外爭議，裁判召集開會，陳金鋒、平野都一起上前討論，兩人堅定認為是界內，中華隊總教練曾豪駒對此雙手一攤、上前爭執，把劇本演全套，看台上也出現「趕出去！趕出去！」的起鬨聲，趣味滿分。

陳金鋒表示，原先就有通知他，那時裁判跟他說該過去了，「我說不要啦～結果平野教練就走出去了，他已經去站了，啊就只好過去，也沒有被迫啦！就…不好意思啊！」當時面對界內、界外球爭議，陳金鋒說：「平野教練判的，當然要支持他。」

角色扮演過後，陳金鋒最大體悟是「裁判滿辛苦的」，但被問到下次要不要再玩，他一口回應：「應該不會了」。