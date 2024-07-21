中職／周思齊收惠我良多匾額 笑虧流量都被「臭馬傑森」搶走

馬傑森生涯第一次明星賽，剛好趕上周思齊的最後一次，今天為這位自己棒球路上的重要導航星送上匾額，周思齊驚喜收下，但也不忘虧他流量都被他搶走。

馬傑森作為周思齊球芽獎學金首屆得主，與周思齊同在職棒打拚傳為佳話。他表示，「覺得滿特別，剛好是他最後一次打明星賽，卻是我第一次打明星賽，可以和他同場。」他透露，一直在和經紀人討論要送周思齊什麼，「學長應該什麼都不缺了，前幾天想到這個主意，希望可以趕在明星賽前到。」

馬傑森逐一說明匾額上文字的用意，包括「亞洲選球王」、「中職劉德華」、「棒球督導長」，誇他長得帥，又是選手的學習榜樣，值得多多和他學習。

馬傑森當年拿到的獎學金為5000元，被問到匾額花了多少錢，他回答：「滿滿的愛心」。

這回兩人在明星隊當隊友，馬傑森透露，與他在打擊上的請益比較多，「他都說我打擊很爛，直接不給我情面。」周思齊則在一旁吐槽，昨天自己精心準備誠泰球衣的驚喜，「結果今天起床流量都是他。」

馬傑森昨天上場時因林襄「臭馬傑森」吶喊聲成為全場話題，馬傑森也坦言有聽到，連隊友都喊他「臭馬傑森」，「三萬人在喊怎麼可能沒聽到，沒被影響到啦！明星賽本來就是好玩。」他坦言不知道有這個橋段，但知道這個哽，「網路上都有看到」。