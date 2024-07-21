中職／講好來點激動的 江坤宇、陳柏豪KISS CAM有套招

江坤宇、陳柏豪昨天在明星賽KISS CAM上搶鏡，今天被問到是誰主動，意外揭曉是兩人事先安排好的劇情，「我說我們來演一個比較激動的。」但他澄清只是借位，就算碰到也只是不小心。

明星賽首戰中場時間大螢幕上演KISS CAM，江坤宇、陳柏豪也在其中出現，只見兩人彼此確認過眼神後，陳柏豪湊上前貼住江坤宇的臉，江坤宇的手也搭上肩頭。

江坤宇今天還原始末，那時兩人坐在一起，「有預感可能被拍到，我就說我們來演一個激動的，真的被拍到後，我們互看一眼就⋯下去了，沒有真的親到啦！借位而已。」

江坤宇澄清，沒有真的碰到，如果有也只是不小心，畫面看起來有只是角度問題，「有從其他角度拍的，看得出來沒有碰到。」評價兩人情感表現，江坤宇說：「他可能稍微激動一點。」

陳柏豪今年轉戰樂天桃猿隊，成為後防倚重戰力，居救援榜單獨領先，江坤宇也很為他開心，「他本來就有這個實力，這也是他今年可以表現好的原因，很為他開心。」

江坤宇昨天還遇到陳鏞基主動表達想要復刻12年前的合照，江坤宇有印象當年，「記得那年很多人想要開球，印象是猜拳決定，還好有猜贏。」他說自己從小就是游擊手，陳鏞基又是旅美游擊，「也是我的偶像。」被說臉都沒變，江坤宇嘴甜說：「賢拜變更年輕了。」