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中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

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中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星賽第二戰先發打線出爐。圖／中華職棒提供
中華職棒明星賽第二戰先發打線出爐。圖／中華職棒提供

中職明星賽昨天上演一場從第1局到第9局都是哽的好戲，今天續戰台北大巨蛋，先發打線出爐，首戰先發人數掛蛋的富邦悍將隊，今天靠王正棠搶下先發位置，將擔任明星隊第一棒、右外野手。

中華隊的先發名單大幅變動，僅邱智呈、朱育賢、曾頌恩連續兩天先發，先發二游搭檔換成李凱威、曾子祐，三壘交給劉基鴻。

明星隊先發名單仍有4位中信兄弟隊選手，包括陳俊秀、王威晨、岳政華、岳東華，先發游擊手由馬傑森擔綱，指定打擊位置則從昨天的周思齊換成另一位老將陳鏞基。

此役焦點話題為傳奇投手潘威倫的登板，今年將是他最後一次參與明星賽，由於剛在17日中繼44球，統一獅隊總教練林岳平向明星隊教頭葉君璋建議安排在第二場登板，今天將在什麼場合站上投手丘、對決哪位打者，值得球迷期待。

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