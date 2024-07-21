中職／明星賽攻蛋 9局都是哏

中華職棒明星賽首度攻進台北大巨蛋，就上演一場從第一局到第九局都是哏的好戲，林安可在全壘打大賽預賽後又追加一轟，幫助中華隊以三比二擊敗明星隊，自二○一九年採用國家隊與明星隊的對抗模式起，終於拿下第一勝，終止五連敗、六連不勝。

此戰吸引三萬三六八八人進場破明星賽史上紀錄，將在球季後引退的周思齊迎接明星賽最後一舞，賽前就預告有精心準備，擔任第一棒的他，穿著誠泰八十五號球衣走上賽場，向老球迷告別，成為溫馨瞬間。

周思齊透露，一直都在想，那年誠泰匆匆解散，球員各分東西，沒能好好和球迷說再見，「那時誠泰球迷也很多，每次在球場看到我的球迷，象皮蛇骨，看到我還會打開球衣給我看裡面的誠泰。某種程度來說，誠泰球迷很可憐，大家也遺忘他們，我沒有遺忘他們，希望把他們找回來，不要因為球隊解散而不喜歡棒球。現在環境愈來愈好，希望他們可以回來看棒球，不要忘記棒球魂、忘記曾經熱血的我們」。

中華隊首局在林立、陳傑憲的安打串連後，吉力吉撈．鞏冠以高飛犧牲打開張分數，第三局林安可敲出兩分砲，擴大為三比○領先，直到九局下吳俊偉登板出現動盪，丟掉兩分，明星隊也避免被完封。

擔任中華隊先發投手的古林睿煬，第三次參加明星賽，終於終止個人二連敗，而且兩局無失分好投還奪得首勝，賽後他直呼「水啦」，如今壓力解除，「晚上終於可以好好睡覺」。

中華隊投手教練王建民在九局下危機時站上投手丘，原意是要換投，不料吳俊偉一直把手套遞給他，敵不過身旁學弟們慫恿，踏上投手丘投了一球，成為一大彩蛋。

王建民說「滿開心的，有打經典賽在巨蛋的感覺」。

總教練曾豪駒對於今天會不會真的派王建民上場，回答說，「應該不會，他投完這一球就需要冰敷了」。