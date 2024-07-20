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中職／古林睿煬奪首勝喊「水啦！」對周思齊全直球禮遇
中華職棒明星賽今天由中華隊以3：2擊敗明星隊，終止5連敗，先發投手古林睿煬也終止個人2連敗、拿下首勝，賽後他的感想很單純：「水啦！」壓力解除後，今晚終於可以睡個好覺。
古林睿煬今天1局下登板後連續解決2人，但又被連敲兩安，好在化解危機後，2局下續投僅再被敲1安，沒有失分，退場時球隊1：0領先，3局上林安可又敲出2分砲形同定心丸。
古林睿煬坦言，第1局就被攻占一、二壘，壓力很大，「投完2局下去沒有失分，就解脫了，（陳）傑憲說他會認真幫我守，很貼心。」
而古林睿煬面對的第一位打者，就是穿著誠泰Cobras隊球衣上場的周思齊，看見今年要引退的前輩穿上過往球衣，古林說：「很感動，在這麼多球迷的面前有這樣的故事。」古林也有稍微禮遇，「我都投直球啊。」不過球速並不慢，也在150公里左右，古林笑說：「我也有我的壓力。」
敲出2分砲獲選單場MVP的林安可則透露，今天賽前總教練曾豪駒就有說：「我們第一勝靠古林了。」去年打明星賽的他，今年體驗到中華隊較嚴肅的氣氛，「畢竟12強有可能是這個陣容，還是嚴肅一點應戰。」
林安可今天先在全壘打大賽敲出15轟，又在明星賽正式賽轟出全壘打，加上去年連兩場開轟追平聯盟紀錄，林安可笑說，前面全壘打大賽應該有幫助到熱身。
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