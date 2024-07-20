中職／曾豪駒脫稿製造大場面 向總仔壘審抗議是即興

中華職棒明星賽原本寫好的劇本，卻出現中華隊總教練曾豪駒脫稿演出，在9局下跳上場抗議「三壘審」平野惠一的判決，雙手一攤上演大場面，曾豪駒透露，賽前就知教練變壘審的安排，但自己臨機應變了一下。

明星賽打到9局下，中華隊僅領先1分，此時明星隊的兩位職棒教頭陳金鋒、平野惠一分別擔任一壘審、三壘審，楊崇煇、張展榮則是化身一壘、三壘指導教練，張展榮甚至還入戲打起暗號。

然而面對拿莫．伊漾擊出的滾地球是界內與界外爭議，裁判召集開會，陳金鋒、平野惠一都一起上前討論，逗樂現場球迷，最終決議是界內後，曾豪駒雙手一攤、上前爭執，球迷也配合大喊「趕出去！趕出去！」，趣味滿分。

曾豪駒表示，看到平野惠一一開始是喊界外，結果最後卻判界內，「當然要去爭取一下。」這一段是不在劇本內的演出。

而中華隊在曾豪駒領軍下，終於終止在明星賽的5連敗，拿下2019年採用國家隊與明星隊對抗模式以來的首勝，曾豪駒說：「是選手努力啦，提醒他們怎樣去投入比賽，做自己擅長的事情就好。」