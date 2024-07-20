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中職／那一年來不及說的再見 周思齊穿回誠泰球衣：我沒忘記

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊周思齊首打席穿著誠泰Cobras球衣上場。記者余承翰／攝影
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊周思齊首打席穿著誠泰Cobras球衣上場。記者余承翰／攝影

周思齊最後的明星賽，為球迷精心準備的驚喜揭曉答案，他穿著昔日誠泰Cobras隊85號球衣上場，想起那一年來不及說的再見，周思齊賽後感性述說，希望這些曾因球隊解散而離開的球迷可以再次回到球場。

周思齊的職棒生涯從2005年誠泰Cobras隊起步，而Cobras在2007年球季後走入歷史，周思齊隨後陸續效力暴龍隊、中信兄弟隊，並在今年球季宣告退休，引退年決定再次穿起熟悉的球衣，今天在1局下上場前，兄弟應援團團長小白請球迷將掌聲給予「Cobras的第1棒，周思齊」，讓曾經的蛇迷想起過往回憶。

周思齊站上打擊區前特別脫帽致意，而他面對中華隊先發投手古林睿煬，2好0壞後先敲出界外球，接著敲出左外野飛球遭到接殺，退場時台北大巨蛋再次響起掌聲。

周思齊透露，一直都在想，那年誠泰匆匆解散，球員各分東西，沒能好好和球迷說再見，「那時誠泰球迷也很多，每次在球場看到我的球迷，外面穿著兄弟球衣、裡面是誠泰，看到我還會打開球衣給我看裡面的誠泰，某種程度來說，誠泰球迷很可憐，大家也遺忘他們，我沒有遺忘他們，希望把他們找回來，不要因為球隊解散而不喜歡棒球，現在環境愈來愈好，希望他們可以回來看棒球，不要忘記棒球魂、忘記曾經熱血的我們。」

周思齊說，希望這可以表達自己對誠泰球迷的思念，也感謝在那段時間球迷的支持、公司的栽培，希望今天的驚喜可以為球迷留下一個紀念，「面對新舊交錯的時代，很多東西都被遺忘，也讓新球迷知道什麼是誠泰、什麼是三本柱，把這些故事一點一點串起來，好像在閒話家常，述說過去和現在，不就是一個家嗎？」

他也預告9月21日的引退賽，會是很適合誠泰球迷到場的場合，自己作為最後一位昔日誠泰選手告別，和球迷說再見，「希望球迷有誠泰球衣、T恤的就穿來。」

2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊周思齊首打席穿著誠泰Cobras球衣上場。記者余承翰／攝影
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，明星隊周思齊首打席穿著誠泰Cobras球衣上場。記者余承翰／攝影

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