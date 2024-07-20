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中職／王建民登板被吳俊偉慫恿 21日再上？曾總給答案
中華職棒明星賽第一天在9局下掀起高潮，其中一個橋段是中華隊投手教練王建民上場投了一球，成為意料之外的大亮點，王建民透露，當下是敵不過身旁學弟們慫恿，但被問到明天還有沒有機會真的登板？立刻肯定回絕：「沒有。」
中華隊今天以3：2擊敗明星隊，不過其中2分都在9局下被吳俊偉丟掉，更出現三壘有人危機，此時王建民上場準備換投，結果全場球迷大喊「王建民！王建民！」王建民也真的在換投空檔時，在投手丘上投了一球。
還原投球起因，王建民表示：「我想說，比賽就讓選手丟，小黑（吳俊偉）一直把手套遞給我，說丟一顆啦，我不想，後來換（劉）基鴻，就拿起手套來。」
站在大巨蛋投手丘投球，王建民坦言，很久沒有投球，「有點陌生。」而且是在3萬3688名球迷的吶喊聲中，王建民說：「滿開心的。」讓他想起2013年經典賽在東京巨蛋登板的感覺，「有點心動。」
只不過被問到明天真的上場投球，王建民立刻回絕，中華隊總教練曾豪駒雖然說，當下滿期待看到王建民投球，「沒看過他在大巨蛋投，」但明天也不會考慮此調度，「他丟完這一球可能要冰敷，明天還要打擊，應該是不會。」
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