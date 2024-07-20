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中職／2總仔化身壘審超入戲 平野惠一評演技：太精彩了
中華職棒明星賽9局下上演角色大風吹，陳金鋒、平野惠一化身壘審超入戲，連明星隊總教練葉君璋都說兩人演技可圈可點。
9局下陳金鋒、平野惠一分別擔任一壘審、三壘審，楊崇煇、張展榮則是化身一壘、三壘指導教練，張展榮甚至還入戲打起暗號。面對拿莫．伊漾擊出的滾地球是界內與界外爭議，裁判召集開會時刻，陳金鋒、平野惠一都一起上前開會，逗樂現場球迷。
最終陳金鋒、平野惠一都決議是界內，中華隊總教練曾豪駒還雙手一攤、上前爭執，把劇本演全套，看台上也出現「趕出去！趕出去！」的起哄聲，趣味滿分。
平野表示，這並非出自自己的想法，而是在第8局時接到詢問，一開始還有點嚇到，「真的可以嗎？感覺很有趣欸！」至於曾豪駒出場抗議，他坦言不在意料之內。對於這一球的判定，平野笑答其實自己有點猶豫，但還是認為是界內，只是當時中華隊場上投手是自家中信兄弟隊的吳俊偉，「對他有點不好意思。」
「滿有趣的！一開始就有安排的梗，是聯盟安排的。」葉君璋表示，「兩個表現可圈可點，剛好有這個機會讓他們表演，都很到位。」平野評價兩人演技，也直呼「太精彩了！」
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