中職／史上最有梗明星賽 林安可開轟中華隊止5連敗

中華職棒明星賽移師台北大巨蛋的第一天，彩蛋滿滿，林安可在全壘打大賽預賽後又追加1轟，幫助中華隊以3：2擊敗明星隊，自2019年採用國家隊與明星隊的對抗模式起，終於拿下第1勝。

中職明星賽自2019年為了備戰世界棒球12強賽，採取中華隊與明星對抗，該年中華隊首戰打平，但第2戰輸球後，開啟5連敗，直到今天才終於止敗。

林安可今天在全壘打大賽預賽敲出15轟，與陳俊秀並列第2，晉級明天的決賽，而明星賽正賽開打後，又在3局上棒打呂彥青，敲出一發擴大領先的2分砲，加上1局上吉力吉撈．鞏冠的高飛犧牲打，為中華隊取得3：0領先。

兩隊後續不斷走馬換將，但都未能再添分數，直到9局下明星隊靠著潘傑楷、拿莫．伊漾連續2支安打攻占得點圈，1出局後張肇元的二壘安打打破鴨蛋，馬傑森在林襄「臭馬傑森」的應援中，敲出滾地球，得到1分。

面對1分差、三壘有人，中華隊決定換投，投手教練王建民走上場時，全場球迷大喊「王建民」，王建民將吳俊偉換下場後，自己順勢走上投手丘，不過只投了一球後，還是由王志煊接替投球，抓到最後出局數，守住勝利。

中華隊先發投手古林睿煬留下2局被敲3安、無失分的表現，生涯在明星賽2連敗後終於拿下勝投。

明星賽中也誕生不少經典畫面，「周董」周思齊被排在明星隊先發第1棒，1局下穿著誠泰Cobras隊的球衣上場，讓這件消失15年的球衣再次在明星賽復活，喚醒球迷濃濃回憶。

中職會長蔡其昌4局上客串球僮，戴著球帽、穿上球衣，坐在右外野準備接界外球，但最後沒生意上門，這位史上最高階級的球僮在退場時還一一與球員、裁判致意。

9局下更有趣，明星隊一壘、三壘指導教練的陳金鋒、平野惠一，跟一壘審楊崇輝、三壘審張展榮交換工作，兩位教練直接站到裁判位置，中華隊總教練曾豪駒更趁機直接上場，表達對兩人判決不滿，炒熱話題。