快訊

醫院院長偷吃乾妹妹！美豔小三身分曝光 網驚嘆：行為與職務太匹配

連2天停電範圍相似！北市松山市民大道又傳無電可用 台電曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／史上最有梗明星賽 林安可開轟中華隊止5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊林安可3局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊林安可3局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽移師台北大巨蛋的第一天，彩蛋滿滿，林安可在全壘打大賽預賽後又追加1轟，幫助中華隊以3：2擊敗明星隊，自2019年採用國家隊與明星隊的對抗模式起，終於拿下第1勝。

中職明星賽自2019年為了備戰世界棒球12強賽，採取中華隊與明星對抗，該年中華隊首戰打平，但第2戰輸球後，開啟5連敗，直到今天才終於止敗。

林安可今天在全壘打大賽預賽敲出15轟，與陳俊秀並列第2，晉級明天的決賽，而明星賽正賽開打後，又在3局上棒打呂彥青，敲出一發擴大領先的2分砲，加上1局上吉力吉撈．鞏冠的高飛犧牲打，為中華隊取得3：0領先。

兩隊後續不斷走馬換將，但都未能再添分數，直到9局下明星隊靠著潘傑楷、拿莫．伊漾連續2支安打攻占得點圈，1出局後張肇元的二壘安打打破鴨蛋，馬傑森在林襄「臭馬傑森」的應援中，敲出滾地球，得到1分。

面對1分差、三壘有人，中華隊決定換投，投手教練王建民走上場時，全場球迷大喊「王建民」，王建民將吳俊偉換下場後，自己順勢走上投手丘，不過只投了一球後，還是由王志煊接替投球，抓到最後出局數，守住勝利。

中華隊先發投手古林睿煬留下2局被敲3安、無失分的表現，生涯在明星賽2連敗後終於拿下勝投。

明星賽中也誕生不少經典畫面，「周董」周思齊被排在明星隊先發第1棒，1局下穿著誠泰Cobras隊的球衣上場，讓這件消失15年的球衣再次在明星賽復活，喚醒球迷濃濃回憶。

中職會長蔡其昌4局上客串球僮，戴著球帽、穿上球衣，坐在右外野準備接界外球，但最後沒生意上門，這位史上最高階級的球僮在退場時還一一與球員、裁判致意。

9局下更有趣，明星隊一壘、三壘指導教練的陳金鋒、平野惠一，跟一壘審楊崇輝、三壘審張展榮交換工作，兩位教練直接站到裁判位置，中華隊總教練曾豪駒更趁機直接上場，表達對兩人判決不滿，炒熱話題。

2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊林安可（右一）3局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊林安可（右一）3局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中華隊 全壘打大賽 明星賽

延伸閱讀

中職／點名兩位轟破螢幕者是勁敵 魔鷹：兄弟要賠喔

中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

中職／脫下黃衫首進明星賽 陳柏豪重逢王建民被虧「救援王」

中職／又記錯出局數…申皓瑋搞烏龍 悍將首局狂瀉4分

相關新聞

中職／33688人！空降明星賽最高票房 近乎原紀錄2倍

台北大巨蛋首度加入中職賽程版圖的第一年，寫下紀錄一項又一項，今天湧入3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，且幾...

中職／蛇魂不滅！周思齊重披Cobras球衣 明星賽限定

「周董」周思齊最後一年參加中職明星賽，賽前預告將給老球迷們一個「驚喜」，扛起明星隊先發第1棒的他，穿著過去效力過的誠泰C...

中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

中華職棒明星賽全壘打大賽，今天出現破壞螢幕雙人組，陳俊秀打壞左外野大螢幕，林安可打壞右外野大螢幕，林安可笑答：「呵呵，沒...

中職／點名兩位轟破螢幕者是勁敵 魔鷹：兄弟要賠喔

中華職棒明星賽全壘打大賽今天舉行預賽，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹以23轟遙遙領先群雄，取得明天的決賽門票，外界也看好他奪冠，魔鷹...

中職／魔鷹全壘打預賽23轟遙遙領先 陳俊秀轟壞螢幕

為期兩天的中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋展開，全壘打大賽預賽也在今天舉行，台鋼雄鷹隊魔鷹不負眾望，敲出23轟突破預賽紀錄...

中職／拿莫．伊漾模仿秀稱霸野手速球王 葉總建議他學郭泰源

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾備戰過程中，獲得來自味全龍隊總教練葉君璋的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。