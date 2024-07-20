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中職／林襄大喊「臭馬傑森」 另類應援響徹大巨蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，六隊啦啦隊一同演出。記者余承翰／攝影
2024中華職棒明星對抗賽今天在台北大巨蛋舉行，六隊啦啦隊一同演出。記者余承翰／攝影

今年中華職棒明星賽話題滿滿，啦啦隊與球員之間的互動甚至重燃「馬襄配」話題，樂天桃猿馬傑森上場時，在場邊應援的林襄刻意改編應援詞，帶動球迷呼喊「臭馬傑森」。

樂天桃猿隊去年曾爆發「女孩戀球員」的話題，傳出林襄與馬傑森的隊內戀愛，被週刊拍到兩人手牽手約會畫面，這個話題在林襄受訪時透露雙方已沒有聯絡後一度沉寂。

不過今年林襄加入味全龍隊後，在球隊的YouTube頻道轉播賽事時，看到馬傑森將球接殺，忍不住直呼「臭馬傑森！」再度掀起球迷熱議。

今天明星賽更復刻這個橋段，馬傑森在6局上代替林承飛上場守備游擊，7局下輪到他打擊時，應援團刻意將麥克風交到林襄手中，林襄也大方帶動球迷跳起應援，不過加油詞中只要出現馬傑森，前面都加上一個臭字，引起現場球迷大笑，最後馬傑森敲出左外野飛球出局。

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