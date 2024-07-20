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中職／大巨蛋「粒保樂園」3球沒戲 球迷歡呼聲秒變噓聲
中職明星賽首度前進台北大巨蛋，今年的話題選手葉保弟因應援曲爆紅，6局下的打席從登場時的歡呼聲，到3球遭到三振，球迷噓聲伺候投手無情，上演大巨蛋版的粒保樂園。
葉保弟洗腦的應援曲，加上氣質空靈的啦啦隊女神一粒，從春訓期間就爆紅，今年也在明星賽宣傳被視為重點，還曾在記者會上讓會長蔡其昌許下承諾，若葉保弟進入明星賽，就一起跳應援。
葉保弟今天在6局先上場接替守備，6局下就輪到他的打席，一登場就是滿場歡呼聲，面對來自味全龍隊的後援投手陳冠偉。雄鷹Wing Stars一粒所在的二樓看台區，球迷鏡頭幾乎對準一粒，成為場邊罕見風景。
葉保弟也一度跟著音樂跳起自己的應援舞步，逗樂球迷，然而該打席結果是3球三振，「粒保樂園」3球沒戲，馬上換來球迷噓聲。
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