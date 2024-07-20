中職／33688人！空降明星賽最高票房 近乎原紀錄2倍

台北大巨蛋首度加入中職賽程版圖的第一年，寫下紀錄一項又一項，今天湧入3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，且幾乎是原紀錄的兩倍。

明星賽最多進場人數紀錄原本是2013年桃園棒球場18181人，今年由於以史上場域最大的大巨蛋為主場，破紀錄是意料中事，懸念只在於可以推高到什麼境界。至於歷年單屆加總票房最高紀錄則是1990年，打了3場合計3萬6000人進場，2場的紀錄則是2022年2萬7488人。

今天首日票房公布，共湧入3萬3688人，空降史上單場最高票房，且只差2312人就平1990人的3戰總和。

今年明星賽以世界12強棒球賽中華隊與明星隊名義交手，明天兩隊續戰大巨蛋，中華隊推出徐若熙先發，明星隊則是聯盟三冠王勝騎士把關，繼續在「蛋內」端出有空調版的夏日棒球饗宴。