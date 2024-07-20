快訊

濃煙燻天！宜蘭金紙炮竹行倉庫全面燃燒 大批消防人車搶救中

女神來了！逾700粉擠爆桃園機場只為見她 金智媛驚呆張大嘴、比愛心

中職／33688人！空降明星賽最高票房 近乎原紀錄2倍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影
中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋首度加入中職賽程版圖的第一年，寫下紀錄一項又一項，今天湧入3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，且幾乎是原紀錄的兩倍。

明星賽最多進場人數紀錄原本是2013年桃園棒球場18181人，今年由於以史上場域最大的大巨蛋為主場，破紀錄是意料中事，懸念只在於可以推高到什麼境界。至於歷年單屆加總票房最高紀錄則是1990年，打了3場合計3萬6000人進場，2場的紀錄則是2022年2萬7488人。

今天首日票房公布，共湧入3萬3688人，空降史上單場最高票房，且只差2312人就平1990人的3戰總和。

今年明星賽以世界12強棒球賽中華隊與明星隊名義交手，明天兩隊續戰大巨蛋，中華隊推出徐若熙先發，明星隊則是聯盟三冠王勝騎士把關，繼續在「蛋內」端出有空調版的夏日棒球饗宴。

中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影
中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影
中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影
中職明星賽在台北大巨蛋展開。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中華隊 明星賽 棒球

延伸閱讀

中職／曾總觀察2少年王牌 徐若熙初嘗明星賽少點「社恐」

中職／暌違3季再度繳出優質先發 徐若熙初嘗屠鷹滋味

中職／徐若熙本季最長局數6局無失分 好投率龍擊敗雄鷹

中職／徐若熙、古林睿煬3回戰 28日時機浮現

相關新聞

中職／33688人！空降明星賽最高票房 近乎原紀錄2倍

台北大巨蛋首度加入中職賽程版圖的第一年，寫下紀錄一項又一項，今天湧入3萬3688人進場，改寫明星賽史上單場最高票房，且幾...

中職／蛇魂不滅！周思齊重披Cobras球衣 明星賽限定

「周董」周思齊最後一年參加中職明星賽，賽前預告將給老球迷們一個「驚喜」，扛起明星隊先發第1棒的他，穿著過去效力過的誠泰C...

中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

中華職棒明星賽全壘打大賽，今天出現破壞螢幕雙人組，陳俊秀打壞左外野大螢幕，林安可打壞右外野大螢幕，林安可笑答：「呵呵，沒...

中職／點名兩位轟破螢幕者是勁敵 魔鷹：兄弟要賠喔

中華職棒明星賽全壘打大賽今天舉行預賽，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹以23轟遙遙領先群雄，取得明天的決賽門票，外界也看好他奪冠，魔鷹...

中職／魔鷹全壘打預賽23轟遙遙領先 陳俊秀轟壞螢幕

為期兩天的中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋展開，全壘打大賽預賽也在今天舉行，台鋼雄鷹隊魔鷹不負眾望，敲出23轟突破預賽紀錄...

中職／拿莫．伊漾模仿秀稱霸野手速球王 葉總建議他學郭泰源

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾備戰過程中，獲得來自味全龍隊總教練葉君璋的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。