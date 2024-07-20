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中職／蛇魂不滅！周思齊重披Cobras球衣 明星賽限定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

「周董」周思齊最後一年參加中職明星賽，賽前預告將給老球迷們一個「驚喜」，扛起明星隊先發第1棒的他，穿著過去效力過的誠泰Cobras隊85號球衣，在台北大巨蛋亮相，喚醒球迷明星賽限定的獨家記憶。

周思齊的職棒生涯從2005年誠泰Cobras隊起步，而Cobras在2007年球季後走入歷史，周思齊隨後陸續效力暴龍隊、中信兄弟隊，並在今年球季宣告退休，引退年決定再次穿起熟悉的球衣。

周思齊被明星隊總教練葉君璋安排擔任先發第1棒、指定打擊，今天在1局下上場前，兄弟應援團團長小白請球迷將掌聲給予「Cobras的第1棒，周思齊」，讓曾經的蛇迷想起過往回憶。

周思齊站上打擊區前特別脫帽致意，而他面對中華隊先發投手古林睿煬，2好0壞後先敲出界外球，接著敲出左外野飛球遭到接殺，退場時台北大巨蛋再次響起掌聲。

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