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中職／點名兩位轟破螢幕者是勁敵 魔鷹：兄弟要賠喔

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽全壘打大賽，魔鷹在預賽敲出23轟暫居第一，明天決賽分勝負。記者余承翰／攝影
中華職棒明星賽全壘打大賽，魔鷹在預賽敲出23轟暫居第一，明天決賽分勝負。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽全壘打大賽今天舉行預賽，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹以23轟遙遙領先群雄，取得明天的決賽門票，外界也看好他奪冠，魔鷹卻認為林安可、陳俊秀都是勁敵，也看到兩人打壞外野螢幕，「可能兄弟球團要賠錢喔。」

魔鷹今年球季以19轟位居全壘打王，預賽一開始打得卡卡，但喊出暫停休息後狂轟猛炸，包含金球時間在內敲出23轟，他很感謝暫停時，同為洋將的勝騎士、富藍戈等人都來幫忙，「第1分鐘感覺不好，需要暫停調整一下。」

魔鷹過去只有隊內友誼賽比過全壘打，今天預賽打完的感想就連說兩次「Tired（累了），像是跑馬拉松一樣。」他坦言自己不太喜歡全壘打大賽，但這次的氣氛很棒，「真的滿累的，想要減肥的人可以試試看。」

雖然不少人看好他奪冠，不過魔鷹說：「還太早，很多人都很有力量，俊秀、安可都是，他們也敲出15轟。」他點名的這兩人剛好打壞一左、一右螢幕，魔鷹還補充：「我看到張志豪也有打到，可能兄弟要出錢賠償喔。」

第1次參加中職明星賽，魔鷹說感覺很特別，能夠跟對手變成隊友，而今天全壘打大賽後，統一獅隊總教練林岳平也跟他聊天，魔鷹透露：「他說要一直保送我，我認為不會這樣真的發生啦，我也常被獅隊投手三振，他們投手很強。」

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