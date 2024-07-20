快訊

罰款全捐公益團體！店員冷藏安全帽懲處曝 「龜記」最新5聲明：停業一周

傳婚外情是起因之一…北市信義區里長罷免沒過 里民盼兩方放下恩怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳俊秀以15轟進入全壘打大賽決賽，其中一轟還打壞大螢幕。記者余承翰／攝影
陳俊秀以15轟進入全壘打大賽決賽，其中一轟還打壞大螢幕。記者余承翰／攝影

中華職棒明星賽全壘打大賽，今天出現破壞螢幕雙人組，陳俊秀打壞左外野大螢幕，林安可打壞右外野大螢幕，林安可笑答：「呵呵，沒關係啦！市長會修。」

全壘打大賽8位砲手較勁，取前4晉級明天的決賽，魔鷹23轟排名第一，接著是陳俊秀和林安可的15轟，以及敲出11轟的張志豪。

陳俊秀以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影
陳俊秀以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影

陳俊秀一開始進度較慢，氣喘吁吁喊出暫停癱坐在地上，卻在暫停過後一轟接一轟，狂掃11支，最終繳出15轟。陳俊秀挑選高宇杰擔任餵球投手，他說考量是因為覺得捕手通常都很準，但今天賽前室內在打時卻不是這樣，「他在室內感覺沒有很準，我本來想說打完3分鐘就好，沒想到後來出來越投越準。」

陳俊秀打壞左外野螢幕一角，讓自己的名字「秀」正好缺一角，林安可則是打壞右外野螢幕，賽後被問到此事卻完全不知情，「有嗎？我不知道，我有看到俊秀打壞，沒看到我也打壞，沒關係啦！市長會修。」

林安可以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影
林安可以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影

壓軸登場的林安可透露，看前面每個都10支起跳，原本自己也沒把目標放在晉級，只希望多打幾顆金球，「我去年才打8支，看他們每個都10幾支，不敢想晉級。」比較去年和今年陳傑憲餵球表現，林安可說其實他去年就很準，今年更準，至於明年是否再結伴挑戰？他笑說：「明年可以換我丟、換他打啦！」

對於明天的決賽，林安可、陳俊秀維持一貫論調，陳俊秀說：「我跟魔鷹說，恭喜你冠軍，他那個很扯，很輕鬆在打，又不會喘。」林安可從賽前受訪就宣稱，無法衛冕的問題出在魔鷹，賽後重申：「事實啊！怎麼跟他比，又不可能贏他。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

全壘打大賽 林安可 陳俊秀

延伸閱讀

中職／魔鷹全壘打預賽23轟遙遙領先 陳俊秀轟壞螢幕

中職／全壘打大賽魔鷹受矚目 蔡其昌參戰趣味接力賽

中職／又記錯出局數…申皓瑋搞烏龍 悍將首局狂瀉4分

中職／99號開轟又跟張育成撞名 林益全：沒關係我坦

相關新聞

中職／魔鷹全壘打預賽23轟遙遙領先 陳俊秀轟壞螢幕

為期兩天的中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋展開，全壘打大賽預賽也在今天舉行，台鋼雄鷹隊魔鷹不負眾望，敲出23轟突破預賽紀錄...

中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

中華職棒明星賽全壘打大賽，今天出現破壞螢幕雙人組，陳俊秀打壞左外野大螢幕，林安可打壞右外野大螢幕，林安可笑答：「呵呵，沒...

中職／點名兩位轟破螢幕者是勁敵 魔鷹：兄弟要賠喔

中華職棒明星賽全壘打大賽今天舉行預賽，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹以23轟遙遙領先群雄，取得明天的決賽門票，外界也看好他奪冠，魔鷹...

中職／拿莫．伊漾模仿秀稱霸野手速球王 葉總建議他學郭泰源

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾備戰過程中，獲得來自味全龍隊總教練葉君璋的...

中職／60女孩史上最香開場舞 大巨蛋吹冷氣應援好幸福

中華職棒明星賽首度移師台北大巨蛋，去年因雨延賽的夢魘不會再上演，啦啦隊女孩們都鬆了一口氣，李多慧也深有同感，直呼：「大巨...

中職／讚葉總「行銷王」 周思齊明星賽最後一舞預告有驚喜

「周董」周思齊生涯第14次入選中職明星賽，也是最後一舞，被排在明星隊先發第1棒，他透露有驚喜安排要送給老朋友，呼籲球迷「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。