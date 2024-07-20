中職／與陳俊秀成破壞螢幕雙人組 林安可：市長會修！

中華職棒明星賽全壘打大賽，今天出現破壞螢幕雙人組，陳俊秀打壞左外野大螢幕，林安可打壞右外野大螢幕，林安可笑答：「呵呵，沒關係啦！市長會修。」

全壘打大賽8位砲手較勁，取前4晉級明天的決賽，魔鷹23轟排名第一，接著是陳俊秀和林安可的15轟，以及敲出11轟的張志豪。

陳俊秀以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影

陳俊秀一開始進度較慢，氣喘吁吁喊出暫停癱坐在地上，卻在暫停過後一轟接一轟，狂掃11支，最終繳出15轟。陳俊秀挑選高宇杰擔任餵球投手，他說考量是因為覺得捕手通常都很準，但今天賽前室內在打時卻不是這樣，「他在室內感覺沒有很準，我本來想說打完3分鐘就好，沒想到後來出來越投越準。」

陳俊秀打壞左外野螢幕一角，讓自己的名字「秀」正好缺一角，林安可則是打壞右外野螢幕，賽後被問到此事卻完全不知情，「有嗎？我不知道，我有看到俊秀打壞，沒看到我也打壞，沒關係啦！市長會修。」

林安可以15轟進入全壘打大賽決賽。記者余承翰／攝影

壓軸登場的林安可透露，看前面每個都10支起跳，原本自己也沒把目標放在晉級，只希望多打幾顆金球，「我去年才打8支，看他們每個都10幾支，不敢想晉級。」比較去年和今年陳傑憲餵球表現，林安可說其實他去年就很準，今年更準，至於明年是否再結伴挑戰？他笑說：「明年可以換我丟、換他打啦！」

對於明天的決賽，林安可、陳俊秀維持一貫論調，陳俊秀說：「我跟魔鷹說，恭喜你冠軍，他那個很扯，很輕鬆在打，又不會喘。」林安可從賽前受訪就宣稱，無法衛冕的問題出在魔鷹，賽後重申：「事實啊！怎麼跟他比，又不可能贏他。」