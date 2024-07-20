中職／魔鷹預賽23轟遙遙領先 陳俊秀轟壞螢幕

為期兩天的中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋展開，全壘打大賽預賽也在今天舉行，台鋼雄鷹隊魔鷹不負眾望，敲出23轟突破預賽紀錄，陳俊秀把左外野螢幕打壞也成為話題。

魔鷹今年球季以19轟位居全壘打王，也被不少球員看好奪得全壘打大賽王座，預賽排倒數第二登場，一開始打得卡卡，但喊出暫停休息後狂轟猛炸，包含金球時間在內敲出23轟。

中信兄弟隊陳俊秀15轟居次，而一發左外野全壘打更剛好打到小螢幕，讓自己的名字暗了一塊，去年全壘打大賽冠軍林安可也敲出15轟並列，第4張決賽門票由敲出11轟的張志豪拿下。

味全龍隊拿莫・伊漾今天很忙，先參加野手速球王並飆出146公里球速奪冠，馬上接著轉換打擊，在全壘打大賽敲出11轟，但因揮棒次數較多，比較成功率後排到第五。

另外台鋼雄鷹隊張肇元、兄弟曾頌恩同樣敲出10轟，龍隊重砲吉力吉撈・鞏冠8轟墊底。