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中職／60女孩史上最香開場舞 大巨蛋吹冷氣應援好幸福

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽6隊啦啦隊齊聚應援，峮峮（左起）、檸檬、籃籃、螢螢、李多慧及瑟七接受訪問。記者蘇志畬／攝影
中華職棒明星賽6隊啦啦隊齊聚應援，峮峮（左起）、檸檬、籃籃、螢螢、李多慧及瑟七接受訪問。記者蘇志畬／攝影

中華職棒明星賽首度移師台北大巨蛋，去年因雨延賽的夢魘不會再上演，啦啦隊女孩們都鬆了一口氣，李多慧也深有同感，直呼：「大巨蛋很涼！」

明星賽今、明天皆在台北大巨蛋舉行，明星賽除了集結各隊好手外，6隊啦啦隊成員同樣齊聚大巨蛋，兩天各有60人到場，史上最多人，昨天更彩排到半夜，籃籃自豪說：這是史上最香開場舞。」

峮峮、檸檬、籃籃、螢螢、李多慧及瑟七接受訪問時表示，每位成員都要練習不同應援曲，一致認同台鋼的應援曲最困難，峮峮就更透露，雄鷹Wing Stars是第一次參加，也要記最多應援舞，峮峮說：「有看到他們在遊覽車還在看手機不斷的在記舞蹈，真的很認真。」

今年明星賽首次在室內舉辦，不用擔心颳風下雨大太陽，瑟七就說，去年的明星賽第一天因下雨延期，導致自己無緣上場跳應援，「這次一定可以！」李多慧也在去年因雨導致明星賽初體驗延了一天才如願，今年可以邊吹冷氣邊跳舞，感覺很幸福。

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啦啦隊 明星賽 李多慧

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