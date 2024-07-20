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中職／拿莫．伊漾模仿秀稱霸野手速球王 葉總建議他學郭泰源

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影
中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾備戰過程中，獲得來自味全龍隊總教練葉君璋的戰略分析，最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。

今年4位參賽者最終參賽成績，首先登場的曾頌恩3球依序是146、140、139公里，拿莫．伊漾146、145、146公里，陳重羽140、139、140公里，臨時遞補王正棠參賽的郭天信則是144、143、144公里，還加碼模仿勝騎士的招牌牽制。

拿莫．伊漾抱走冠軍三萬獎金，今天先是用郭泰源的動作投球，再應隊友臨場點菜山本由伸，讓他自評球速和模仿表現都是100分。

拿莫．伊漾透露，近一個月一直在看影片，只要Youtube上有滑到就在看，覺得郭泰源投球的特色就是球速快、協調性又好，「有一次在滑時，剛好葉總看到，有跟我說為什麼他球速快，葉總就說你明星賽就學他丟好了。」拿莫．伊漾的模仿秀差點還有第三彈，「東華本來說要看陳冠偉，但他的動作我沒辦法丟很快，怕沒辦法捐助，要盡力做愛心啦！」

拿莫．伊漾表示，賽前評估是曾頌恩的贏面比較大，「但看他速度沒有丟出來，那我想就我來吧！」至於未來客串投手的可能性，他笑說：「葉總是說速度還不錯，但當投手，你再想一下。」

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影
中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男。記者余承翰／攝影
中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男。記者余承翰／攝影

中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影
中華職棒明星周今天登場，戰技挑戰賽野手速球王尋找野手中的隱藏火球男，拿莫．伊漾最終以最快146公里、3球總和437公里稱霸。記者余承翰／攝影

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