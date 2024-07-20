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中職／王柏融手腕有傷不拚全壘打王：應該是魔鷹奪冠吧
「大王」王柏融相隔6年再次參加中華職棒明星賽，只不過考量手腕傷勢辭退全壘打大賽，但他看好隊友魔鷹能夠拿下王座，「大家都說是他吧。」
王柏融上一次參加明星賽是2018年，隔年就前往日職開啟旅外生涯，到今年重回中職懷抱加盟台鋼雄鷹隊，他說：「感覺不會陌生，「很開心能夠不同球隊的人聚在一起。」
王柏融以明星隊身分先發第2棒、指定打擊，不過辭退全壘打大賽，他坦言手腕狀況雖然實戰沒問題，但要面對連續高強度灰級，還是會有些不舒服。
王柏融的空缺由由味全龍隊拿莫．伊漾遞補，至於看好誰能夠奪冠？王柏融答案跟不少球員相同，「應該是魔鷹吧。」
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