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中職／潘威倫享受最後明星賽 與中華隊戰友交流
「嘟嘟」潘威倫在中職明星賽的最後一舞，將在明天登板，能夠在大巨蛋參與明星賽，潘威倫坦言是特別經驗，「好好享受比賽、跟隊友互動。」還沒想過屆時登板要安排什麼特別的梗。
潘威倫原本預計在今天上場，不過明星隊總教練葉君璋透露，考量到潘威倫日前才登板投了約40球，可能明天才安排他登板，潘威倫也有收到這項消息。
生涯最後一次參加明星賽，潘威倫說：「享受這次的氛圍，每一次都很難得，不同隊能夠聚在一起很難得。」
這次明星賽潘威倫除了跟年輕人相處感到新鮮，也與過去中華隊戰友李振昌、張志豪、周思齊好好交流，尤其同樣今年退休的周思齊，「今年球季有遇到我們都會互相鼓勵，過去很長時間的相處。」
這是潘威倫生涯第14次入選明星賽，他表示：「球員能夠入選是肯定，有著球迷的支持，球員在背後也付出很多，才有這樣的機會，透過場上的好表現得到球迷肯定。」
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