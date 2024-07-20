中職／吳念庭集滿中、日明星賽史上第4人 戰12強有想法

前旅日好手吳念庭返台加入中職第一年就入選明星賽陣容，今天排在中華隊先發第8棒、三壘手，寫下一項史上只有4人辦到過的紀錄，生涯曾在日職、中職明星賽皆出賽，對他來說也有預先融入12強中華隊的念頭。

吳念庭日職生涯效力西武隊一軍7年期間，曾靠2021年爆發性演出入選明星賽，並在首戰先發，今年回到台灣在選秀前就以「外卡」身分進入明星賽中華隊名單，而最終也代表台鋼雄鷹隊在明星賽出賽。

吳念庭表示：「第一次在大巨蛋練習，感覺很特別，能夠跟中職最好的選手較勁，也能跟不同隊的球員聚在一起。」

過去能在中職、日職明星賽皆出賽的，僅有呂明賜、張誌家、許銘傑曾辦到，呂明賜在1988年參加日職明星賽，隨後3度成中職明星賽成員，張誌家在2004年日職、2009年中職明星賽入選，許銘傑則是2001年日職明星賽及中職明星賽2度參賽。

在日職、中職明星賽都出賽，吳念庭表示，對自己來說，兩次都是第一次，但有先在例行賽出賽感覺比較放鬆，「日職的時候球員比賽都有遇到，沒有太大陌生感，中職跟不少年輕投手同隊，先熟悉一下12強的隊友。」

中職明星賽安排12強總教練曾豪駒遴選出球員，吳念庭也因此被選進名單，對他來說也有參加12強的想法，「每個球員都想為中華隊效力，未必每次都有機會入選，要珍惜每次機會。」

而回到台灣這段時間，吳念庭已經感受到炎熱氣候的難題，上周也遇到體能撞牆期，導致表現下滑，他說：「已經半年沒有高強度比賽，低潮是球季都會遇到，就看怎麼調整。」