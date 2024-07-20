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中職／讚葉總「行銷王」 周思齊明星賽最後一舞預告有驚喜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊周思齊生涯第14次也是最後一次參加明星賽。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊周思齊生涯第14次也是最後一次參加明星賽。記者余承翰／攝影

「周董」周思齊生涯第14次入選中職明星賽，也是最後一舞，被排在明星隊先發第1棒，他透露有驚喜安排要送給老朋友，呼籲球迷「可以注意一下，應該會很特別」。

周思齊從2008年第一次入選明星賽開始成為常客，到今年為止只因疫情兩次未舉辦而中斷，而今年球季結束就要退休，被明星隊總教練葉君璋排在第1棒，周思齊笑說：「賢拜真的很厲害，不愧是行銷之王，我的位置不太好排嘛。」

周思齊也坦言自己在第1個打席有準備驚喜，又剛好被排在第1棒，「跟自己想法滿契合。」但若說要不要再嘗試盜壘，周董也坦言有難度，「先盡力打，對方投手那麼強，要展示我的快腿有可能，要展現有難度，示範一下是可以啦。」

最後一次參加明星賽，周思齊表示，很珍惜這個難得機會，而跟同樣在今年引退的「嘟嘟」潘威倫當隊友，也互開玩笑說：「都沒同學了，同期差不多都退休。」

周思齊另一個難得同隊機會就是馬傑森，馬傑森是周思齊創辦球芽獎學金的受益者，周思齊直言，看到一路培養的小學弟漸漸成功，「能夠同隊滿特別的，這種機會應該不多，以後就要當他的球迷。」也開玩笑說：「他打擊真的太爛，要指導一下。」

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周思齊 明星賽 馬傑森

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