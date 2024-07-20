中職／脫下黃衫首進明星賽 陳柏豪重逢王建民被虧「救援王」
身披中信兄弟隊黃色球衣期間不曾完成的目標，陳柏豪卻在脫下黃衫的第一年達成，首度體驗明星賽，今天重逢過去的教練王建民，一開口就虧他：「哇！現在救援王喔！」
中華職棒明星賽向來都是「滿江黃」，今年卻有一位罕見案例，陳柏豪今年已是在一軍的第8個賽季，過去7年穿兄弟黃衫不曾打過明星賽，卻在改披猿隊戰袍後圓夢，今年以中華隊一員身分參戰。
「滿特別的，以中華隊的資格入選明星賽，謝謝教練團肯定。」陳柏豪說：「讓我可以完成踏入職棒以來的一個目標，很開心可以去打這兩場比賽，我會全力以赴。」
王建民擔任中華隊投手教練，陳柏豪過去在兄弟二軍屏東基地與他共事多年，也把握機會向他請益，「我有去問他一些投球速度上的調整，有跟他說我這幾場有些不穩定的狀況，他是跟我說不要去想那麼多，依照捕手指示、照那個目標丟就好，讓自己不要重回鑽牛角尖，大膽去進攻。」
王建民一見陳柏豪，除了提醒他照顧自己身體，也不忘虧他「哇！現在救援王！」陳柏豪自承：「上半季滿多場都有狀況，算是運氣好，有隊友幫我守下來，我也是放心去投，造成一些滿驚奇的結果。」
另一位重逢戰友則是江坤宇，昨天一在飯店碰面就玩起柯基，毛手毛腳玩起他的耳朵。陳柏豪對此則說，看江坤宇年紀比自己小，卻一直都很穩定，可以扛下壓力，很為他感到驕傲，「希望球季打完，可以和他再一起為國家爭光，現在先不會多想（12強），就是盡全力。」
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