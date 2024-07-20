中職／邱智呈闖12強絕對有機會 曾總：知道自己需要什麼

中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋登場，將在11月出戰世界12強棒球賽的中華隊雛形現蹤，統一獅隊邱智呈今天擔任開路先鋒，對於他闖進正式比賽國家隊的機率，總教練曾豪駒說：「當然有機會！」他指出，邱智呈是能把握住機會、也知道自己需要什麼的選手。

邱智呈從去年下半季開始破繭而出，今年已成聯盟頂尖打者，明星賽前已敲94支安打居聯盟首位，打擊率也維持在0.348高檔，攻守表現均衡，引起球迷熱議是否有機會搶下12強中華隊一席。

「當然有機會！」曾豪駒指出，「他現在在聯盟打擊排行榜都是前面的，守備上也有一定水準。」今天將第一棒交給他，曾總說：「從去年亞冠賽到現在整個球季都滿穩定，有好的數據、好的上壘率，所以就先放在前面。」

談到邱智呈的成長關鍵，曾豪駒認為在獅隊主力外野手出現傷情、低潮期間，邱智呈把握住機會讓自己成長，「過程中也知道自己需要什麼。」他說希望邱智呈可以繼續維持下去，絕對有機會銜接到12強，成為國家隊需要的戰力。