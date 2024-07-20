中職／曾總觀察2少年王牌 徐若熙初嘗明星賽少點「社恐」

中華職棒明星賽今年在台北大巨蛋盛大展開，中華隊今天推出古林睿煬、明天交給徐若熙先發，兩位少年火球男堪稱新世代國家隊期盼可以倚重的先發投手，總教練曾豪駒也說，若兩人身體狀況維持在好的狀態，對國家隊絕對會是有幫助的戰力。

中華隊在第二戰推出徐若熙先發為眾望所歸，擔綱明星隊總教練的葉君璋也不諱言，前幾天有稍微探聽一下，「好像是若熙的機會滿高。」曾豪駒證實，明天一戰交給徐若熙。

首度參與明星賽，徐若熙笑說最大的差別是感覺大家的眼神比較沒有那麼凶，也能與同樣來自平鎮高中的古林睿煬、戴培峰他們一起出去吃飯，「比較不會那麼社恐」。被問到想對到哪位打者，徐若熙說：「都不想欸！每個都很強。」媒體點名味全龍隊自家隊友，他說：「可是對到隊友會怕丟到人。」那難道對到別隊的就不怕？徐若熙趕緊澄清：「不行啦！丟到別隊也不行。」

球迷對古林睿煬、徐若熙都有高度期望，希望承接下中華隊王牌的重擔，曾豪駒也說：「他們這幾年算是中職名列前茅的投手，身體狀況若維持不錯，對國家隊都是有幫助的戰力，還是要觀察大名單決選時他們的身體狀況再去做定奪。」

徐若熙預計在明星賽後會回到先發位置，葉君璋指出，徐若熙因使用上還是有局數限制，這段時間讓他中繼出賽，是希望他能投到球季結束；明天將在敵對陣營看徐若熙投球，他笑說：「就是好好欣賞。」