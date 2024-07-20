中職／葉總解釋有故事的周思齊放首棒 嘟嘟用法有餅總請託
中職明星賽首度攻蛋，今天進行第一天，明星隊總教練葉君璋安排周思齊打第一棒有巧思，坦言是因他即將退休希望給他機會，也直言他是「一路走來滿多故事的選手」，態度、想法都值得後輩學習。
被問到安排周思齊第一棒是否有特別含義，葉君璋回應「感覺得出來吧！他快退休了，我覺得可以給他這樣一個機會，排第一棒，也是希望他可以多打。」
葉君璋眼中的周思齊，他說：「一路走來滿有故事的，一直都把狀態保持很好，給大家正面想法，態度滿值得後輩學習。」
至於另一位也將在今年季後引退的當代傳奇潘威倫，葉君璋說有和統一獅隊總教練林岳平討論過，由於17日剛投44球，「狀況比較難預測。希望明天再讓他投。」
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